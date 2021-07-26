تريند x خبر.. إليسا تعيش قصة حب .. زوجة بدر بانون تستعرض جمالها .. قفشة يهاجم رواد السوشيال ميديا .. شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي

يرصد موقع "صدى البلد" الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:



إليسا تعلن أنها تعيش قصة حب.. تفاصيل

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقائها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تعيش قصة حب حاليا.



ووجه احد متابعي النجمة إليسا سؤالًا لها قائلاً، Are u in loveee ??🍾❤️هل تحبين وكانت إجابتها "نعم❤️"، وهو ما اثار اعجاب وتفاعل متابعيها عبر حسابها الشخصي بـ "تويتر".

زوجة بدر بانون تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد



شاركت غزلان زوجة المغربي بدر بانون مدافع النادى الأهلى متابعيها صورًا لها وذلك عبر خاصية "استوري" علي حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وتألقت غزلان بإطلالة أنيقة مرتدية توبا باللون الأبيض وبنطال جينز، ونسقت معه بقفطان مفتوح باللون الازرق، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة، وانتعلت حذاء بكعب عال.

قفشة يهاجم رواد التواصل الاجتماعي: بقينا في مجتمع السب والشتيمة عادي

وجه محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب مايدور علي الصفحات في الآونة الأخيرة.



وكتب صانع العاب النادي الاهلي عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام":" إنك تكون محترم دہ اختیار، إنك تكون مؤدب وابن أصول دي تربية وتنشئة".

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

استفز شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، جماهير النادي الأهلي وذلك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء علي الانتاج الحربي، في مسابقة الدوري الممتاز.



وكتب مدافع الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلاً "الحكام مرعوبين من الاهلي".