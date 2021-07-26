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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو ..

مشوار سيف عيسي وهداية ملاك في دور الترضية برحلة الميدالية البرونزية

هداية ملاك
هداية ملاك

ينافس الثنائي سيف عيسي وهداية ملاك لاعبي منتخب مصر للتايكوندو علي برونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وسيخوض الثنائي المصريسيف عيسي وهداية ملاك دور الترضية من أجل الوصول الي الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو التى ستكون من خلال منافسات قوية نستعرضها كالتالى : 

تخوض هداية ملاك صاحبة ذهبية أولمبياد ريو ٢٠١٦ مباراتين في دور الترضية من اجل الوصول الي البرونزية بعد خروجها من الدور ربع النهائي أما بطلة بريطانيا لورين ويليامز  التي وصلت الي النهائي بنتيجة ٢٣-١٢ .

تبدأ هداية ملاك بمواجهة ماليا بيسكا لاعبة منتخب توبا وفي حالة الفوز عليها تتأهل لمواجهة لاعبة أمريكا بايجي ماكبيرسون في مباراة حسم الميدالية البرونزية.

هداية ملاك

مشوار سيف عيسي

 

بينما يختلف الوضوع مع سيف عيسي حيث يخوض مباراة واحدة فقط لحسم البرونزية بسبب خروجه من الدور نصف النهائي أمام بطل روسيا ماكسيم خرامتكوف بالذي وصل للدور النهائي بنتيجة ١٣-١.

وسينتظر سيف عيسي الفائز من المباراة الأولي في دور الترضية التي تجمع بين بطل المغرب أشرف المحبوبي مع لاعب النرويج اندري ريتشارد من أحل مواجهته في مباراة حسم الميدالية البرونزية .

سيف عيسي

وافتتح منتخب التايكوندو مشاركاته أول أمس في أولمبياد طوكيو باللاعبة نور حسين في وزن -49 كجم الذي ودعت البطولة من دور الـ 16 بالهزيمة من رقية يولدريم بطلة منتخب تركيا

واستكمل التايكوندو منافساته أمس بفوز عبد الرحمن وائل في وزن -68 كجم أمام بطل إسبانيا بنتيجة 22/20 في دور الـ16، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام بطل البوسنة بنتيجة 8/7 ويودع أولمبياد طوكيو.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية.

وتنطلق منافسات التايكوندو يوميًا في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت القاهرة وتستمر حتى الساعة ال 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام خلال هذه الفترة الأدوار التمهيدية وربع النهائي ونصف النهائي، وتنطلق في تمام الساعة ال 12 ظهرًا مباريات الترضية يليها مباريات الميدالية البرونزية ثم النهائيات، وتختتم المنافسات الساعة 3 عصرًا.

وقد تأهل التايكوندو المصري إلى دورة الألعاب الأولمبية ب 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.

ويقود المنتخب الوطني المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.

هداية ملاك
سيف عيسى هداية ملاك طوكيو دور الترضية الميدالية البرونزية ماليا بيسكا

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