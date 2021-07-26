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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة.. كلية الآداب تعلن شروط الالتحاق بقسم اللغة العربية

كلية اداب القاهرة
كلية اداب القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط الالتحاق بقسم اللغة العربية بالكلية.

 

وقال الدكتور شريف شاهين، إن الشروط الداخلية لكلية الآداب لا تختلف عن العام الماضى، قسم اللغة العربية يقبل 150 طالبا بشرط أن يكون الطالب حاصلا على 70% من المجموع الاعتباري (المجموع الكلي+ مجموع الثلاث لغات).

 

كما أشار الدكتور شريف شاهين، إلى أن القسم لا يقبل الخريجين من كليات مناظرة، مؤكد أن القسم يستقبل 15 طالبا من المستجدين المحولين من كليات أخرى.

 

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات،  أنه سيتم اليوم، خلال اجتماع المجلس الدوري مناقشة عدد من الملفات الهامة التي على رأسها اخر ما توصلت له الجامعات بتنفيذ قرار تطبيق نظام الساعات المعتمدة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات.

 

وأضاف " المصدر " لموقع " صدى البلد"، أن الاجتماع سياق أيضا الاستعدادات الأخيرة لاختبارات القدرات والتي من المقرر أن تنطلق 7 أغسطس المقبل حتى 19 من نفس الشهر ، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، كما سيتم مناقشة استعدادات لمراحل تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

واوضح المصدر  ، أنه خلال الاجتماع سيتم مناقشة تفاصيل الاستعداد للتنسيق واستقبال الطلاب بالموقع الخاص بالتنسيق أو التسجيل عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات وسط إجراءات احترازية مشددة.

 

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 

واوضحت أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021 .

اختبارات القدرات المجلس الاعلى للجامعات الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة

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