علاج سريع لـ الإمساك الشديد.. 3 طرق طبيعية

يمكن أن يكون الإمساك مشكلة مزعجة، لكن الكثير من الناس يعانون من ذلك من وقت لآخر ، خاصة أثناء الحمل أو تناول بعض الأدوية.

هناك العديد من الأسباب المحتملة للإمساك، هناك أيضًا العديد من خيارات العلاج، قد يكون تعديل عادات نمط حياتك أو الوصول إلى العلاجات المنزلية هو كل ما تحتاجه لعلاج الإمساك العرضي.

وإليكم أفضل العلاجات الطبيعية للإمساك.

1- حافظ على جدول ثابت

قد يؤدي عدم الذهاب إلى الحمام بانتظام إلى تصلب البراز وإبطاء حركة الأمعاء، حاولي الذهاب إلى الحمام قبل النوم وأول شيء في الصباح، لا يحتاج الجميع للذهاب في هذه الأوقات ، ولكن اتباع جدول منتظم يمكن أن يساعد، قد تكون قادرًا على درء نوبات الإمساك المستقبلية عن طريق النهوض والتحرك في نفس الوقت كل يوم.

2- اتمرن بانتظام

التمرين المستمر قد يوفر الراحة التي تحتاجها، يمكن أن يساعد المشي أو الجري ، على سبيل المثال ، في تحفيز العضلات في الأمعاء والقولون، تساعد أي حركة جسدية الأمعاء على تحريك الأشياء.

للمساعدة في منع وتخفيف الإمساك ، اجعل التمارين جزءًا منتظمًا من روتينك، اهدف إلى ممارسة التمارين الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، وهذا يعادل 30 دقيقة من التمارين الهوائية يوميًا ، خمسة أيام في الأسبوع، إذا كان هذا يبدو كثيرًا بالنسبة لك ، فحدد هدفًا أصغر للبدء، حاول القيام ببعض النشاط البدني كل يوم للبقاء منتظمًا.

3- حافظ على رطوبتك

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من السوائل أيضًا في الوقاية من الإمساك وعلاجه، يمكن أن يساعد في نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي ومنع البراز من التصلب.

بشكل عام ، يجب أن تهدف إلى شرب حوالي تسعة أكواب من السوائل يوميًا إذا كنت امرأة و 13 كوبًا إذا كنت رجلاً، إذا كنت تعاني من الإمساك أو تتناول مكملات الألياف ، فقد تحتاج إلى شرب المزيد.

على الرغم من أن الماء يعد خيارًا مثاليًا ، فلا تستبعد فوائد المشروبات الأخرى، ومنها الشاي الأخضر ، والشاي الأسود ، والقهوة ، وغيرها من المشروبات يمكن أن تحتسب جميعها في كمية السوائل اليومية.

المصدر healthline