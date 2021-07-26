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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الجيوب الأنفية في المنزل بمكونات طبيعية

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

يعاني الكثير من الأشخاص من التهابات الجيوب الأنفية، لعدة أسباب والنسبة الأكبر ترجع للإصابة بالفيروسات التي ليس لها علاج، ويظل الأشخاص يسألون عن علاج الجيوب الأنفية في المنزل، دون الحاجة إلى تناول العقاقير الطبية أو المضادات الحيوية.

تختلف أسباب التهاب الجيوب الأنفية باختلاف المواد المسببة للحساسية، والتلوثات البيئية، وأمراض المناعة الذاتية، وضعف المناعة، وقد تكون بعض الأدوية سببًا أيضًا للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

وفي هذا التقرير نستعرض مجموعة دراسات وأبحاث طبية عن علاج الجيوب الأنفية في المنزل، ولكن تحتاج أيضًا الرجوع إلى الطبيب المعالج لمتابعة الحالة المرضية حتى لايحدث أي نوع من المضاعفات.

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أعراض الجيوب الأنفية 

تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية كالأتي :

1- البرد الشديد.

2- الصداع.

3- انسداد الأنف.

4- احتقان الأنف. 

علاج الجيوب الأنفية في المنزل 

التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة التهابية تستمر عادة لأكثر من 3 أشهر، غالبًا ما تصاحب أورام غير سرطانية.

1- استخدم المرطب أو المرذاذ.
2- خذ حمامًا طويلاً أو استنشق البخار من إناء به ماء دافئ لكن ليس شديد السخونة.
3- اشرب الكثير من السوائل سيؤدي ذلك إلى ترقق المخاط، مما قد يساعد في منع انسداد الجيوب الأنفية.
4- استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف. إنه ماء مالح ليساعد على منع الممرات الأنفية من الجفاف.
5- ضع منشفة مبللة دافئة على وجهك، قد يخفف الانزعاج ويفتح الممرات الأنفية.
6- استلقِ على وسادتين، قد يؤدي إبقاء رأسك مرتفعًا إلى جعل التنفس أكثر راحة.
7- تجنب حمامات السباحة المكلورة يمكن أن تهيج الممرات الأنفية.

روشتة علاج الحيوب الأنفية 

إذا كنت مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي فإن جهازك المناعي يتسبب في إفراز الهيستامين الذي يسبب تهيجًا لأغشية الأنف، وهذا يؤدي إلى الاحتقان والعطس، يمكن أن يؤدي التهاب الأنف التحسسي إلى التهاب الجيوب الأنفية، ويمكن الحاجة إلى بعض الأدوية التي تخفف الأعراض بجانب العلاجات المنزلية.

1- مزيلات الاحتقان

تساعد هذه الأدوية في تقليل التورم في الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان وضغط الجيوب الأنفية، كما أنها تأتي بخاخ الأنف، يجب ألا تستخدم بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان لمدة تزيد عن 3 أيام.

2- مضادات الهيستامين

إذا كانت الحساسية وراء احتقان الأنف وضغط الجيوب الأنفية، فإن السيطرة عليها سيخفف من الأعراض، وأشارت الدراسة أن مضادات الهيستامين لتخفيف الشهيق والعطس جنبًا إلى جنب مع مزيل الاحتقان للاحتقان وضغط الجيوب الأنفية.

3- مسكنات الآلام

مسكنات الألم مثل أسيتامينوفين، ايبوبروفين ونابروكسين يمكن تخفيف الألم الناجم عن ضغط الجيوب الأنفية. 

روشتة علاج الحيوب الأنفية 

علاج الجيوب الأنفية بزيت الزيتون 

يحتوي زيت الزيتون على مواد مضادة للالتهابات لها خصائص علاجية لمحاربة الفيروسات والبكتيريا والطفيليات التي تصيب الجيوب الأنفية.

يحتوي زيت الزيتون أيضًا على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتين وفيتامين هـ وفيتامين د وعناصر أخرى تساعد في تخفيف التهاب الأنف التحسسي والقضاء على مشاكل الجهاز التنفسي بشكل عام.

طرق علاج الجيوب الأنفية بزيت الزيتون

1- قم بتقطير زيت الزيتون مباشرة في الأنف ثلاث مرات في اليوم، حيث يعمل هذا الزيت كملين للتخلص من جفاف الأنف.
2- ضعي القليل من زيت الزيتون في أعواد القطن وأدخل هذه الأعواد في الأنف.
3- المضمضة بنصف كوب صغير من زيت الزيتون ، ولا مانع من بلع هذا الزيت ثلاث مرات في اليوم لمدة أسبوع، لأن هذه الوصفة تشفي من مشاكل الجيوب الأنفية والحساسية في نفس الوقت.

علاج الجيوب الأنفية بالبصل

البصل فعال في تطهير الجيوب الأنفية المحتقنة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، فقط أضف شرائح البصل إلى الماء المغلي، ثم قم بغليها لمدة 5-7 دقائق ثم استنشق البخار.

كما يمكنك قطّع بعض البصل الصغير واستنشق رائحته مباشرة لأنه سيريحك من مضايقات التهاب الجيوب الأنفية.

كما أن تناول البصل النيء سيكون أيضًا وسيلة فعالة أفضل في علاج التهاب الجيوب الأنفية.

علاج الجيوب الأنفية بالإبر

العلاج بالإبر هو جزء أساسي من الطب الصيني التقليدي، يتضمن الضغط على نقاط معينة في الجسم لتخفيف الألم أو أعراض المرضن لطالما استخدم العلاج بالابر لعلاج نزلات البرد وأنواع الأنفلونزا ومشاكل الجيوب الأنفية، يمكن إجراؤها في المنزل أو بواسطة ممارس محترف.

إليك كيفية استخدام العلاج بالابر لضغط الجيوب الأنفية:

1- اربط أصابع اليدين معًا لتشكيل شكل الكوب.
2- استخدم اليدين المربوطة لتهدئة مؤخرة الرأس، حيث تلتقي العنق والجمجمة.
3- تمديد الإبهام والعثور على الانخفاضات على جانبي العمود الفقري.
4- استخدم الإبهام لتدليك المنطقة في دوائر صغيرة.
5- الاسترخاء والتنفس ببطء وعمق
6- افعل ذلك لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ في المرة الواحدة.

**المصادر 

webmd

healthline

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