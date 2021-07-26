توفير 5991 فرصة عمل للشباب من خلال تمويل 3679 مشروعا صغيرا في قنا

خلال النصف الأول من العام الجاري..

قال اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا، إن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا نجح منذ بداية العام الجاري في ضخ و تمويل لـ 3679 مشروعا، بتكلفة 153 مليونا و388 ألفا و174 جنيها، ساهم في توفير 5991 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وأثنى محافظ قنا، على الدور التنموي الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في رفع مستويات الحياة المعيشية ، و تخفيف حدة الفقر خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، والمساهمة فى إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة.

وأضاف محافظ قنا، بأن القيادة السياسية تعمل على توفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة الإقتصاد و التنمية ، و مساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة.

من جانبه أوضح محمود العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بـ قنا ، بأنه منذ الأول من يناير وحتي 30 يونيه 2021 مول الجهاز 543 مشروع صغير من خلال الجهات الوسيطة و وفر 1333 فرصة عمل بتمويل بلغ 86 مليون و 551 ألف جنيه.

و أضاف العمارى، كما مول الصندوق 43 مشروعا صغيرا بنظام الإقراض المباشر ووفر 280 فرصة عمل بتمويل بلغ 16 مليون و527 ألف جنيه، و 3093 مشروعا بنظام الإقراض متناهي الصغر و وفر 4378 مشروعا بتمويل 50 مليون و 309 ألف جنيه بمختلف مراكز قنا .