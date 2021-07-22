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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفيات قنا الجامعية تستقبل 850 حالة مرضية خلال عطلة عيد الأضحى

صدى البلد

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن مستشفيات قنا الجامعية عملت بكل طاقتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأدت كافة الخدمات الطبية للمرضى المترددين عليها.

 

وأوضح غرباوي، أن جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض والإدارة عملت  خلال جميع أيام عطلة العيد لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بها بجميع الأقسام والتخصصات الطبية.

 

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و أشار رئيس الجامعة، إلى أن المستشفيات استقبلت خلال تلك الفترة ٨٥٠ حالة مرضية، تم تحويل  ١٤٠ حالة منهم إلى الأقسام الداخلية لتلقي الخدمة الطبية و إجراء التدخلات الطبية العاجلة لهم في كافة التخصصات.

 

وأضاف غرباوي ، بأن جميع أقسام ووحدات المستشفيات الجامعية استعدت لاستقبال المرضى خلال أيام العيد، حيث تم التأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية و توفير كافة الأدوية و المستلزمات الطبية .

 

وأشاد رئيس الجامعة، بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية و دورهم الكبير في التخفيف من معاناة أهالي قنا و إقليم جنوب في كافة المناسبات و الظروف.

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