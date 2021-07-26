عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي: تونس تسير في طريق مصر

صدى البلد

قال ثروت الخرباوى المفكر والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، تعليقا على الأوضاع في تونس خلال الأيام الماضية، قائلا إن تونس تسير في طريق مصر.

وأوضح ثروت الخرباوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن الصدام بين الرئاسة التونسية وجماعة الإخوان الإرهابية كان متوقعا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية وعدم قدرة الحكومة على حل المشكلات.


وأكد المفكر والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن عناصر الإخوان في تونس يكررون نفس الكلام في ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد تتفق مع الدستور.


وتابع ثروت الخرباوى المفكر والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ قرارات هامة وأقال الوزراء الموالين لحركة النهضة، متوقعا أن يستخدم الإخوان السلاح في تونس.

في السياق نفسه، بات الغموض مسيطرا على المشهد السياسي في تونس نتيجة للقرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منها؛ تجميد أعمال البرلمان 30 يوما، وإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء من منصبه، وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه رئاسة النيابة العامة لتحريك دعاوى قضائية ضد عدد منهم متورطين في قضايا فساد.

قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الحاسمة المصيرية، قوبلت بحفاوة بالغة داخل الشارع التونسي، الذي كان غاضبا وثارا ضد ممارسات عدد من السياسيين التونسيين.

معركة سياسية 
المحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، قال إن الذي حدث في تونس يندرج في اطار المعركة السياسية ما بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة الإسلامية، مؤكدا أن «القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ليست وليدة اللحظة وإنما نتجية تراكمات لما تقوم به الجماعات المتطرفة».

وأوضح حمدي في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن هناك بعض الوثائق والملفات بحوزة رئيس الجمهورية، جعلته يتخذ مجموعة القرارات الصارمة، منها؛ تجميد أعمال البرلمان، رفع الحصانة عن النواب، لافتا أن «قرار رفع الحصانة يمهد لملاحقات قضائية للكثير من النواب المتهمين في قضايا تخص تأيد الإرهاب والفساد».

باحث في الحركات المتطرفة..تونس تصدر عشرات الآلاف من الدواعش للدول العربية
وعن رد فعل حركة النهضة الإسلامية قال المحلل السياسي التونسي، إن حركة النهضة الإسلامية لن تقف مكتوفة الإيدي أمام قرارات الرئيس، ويحاولون القيام بحركات احتجاجية، نتيجة أن حركة وجدت نفسها في عزلة سياسية ووأنها المستهدف الأول من القرارات.

وتابع: «لا يمكن للجماعات الإرهابية في تونس أن تزعزع الأمن العام والاستقرار نظرا لعدة اعتيارات أهمها؛ أن الرئيس قيس سعيد أخذ الاعتبارات بعد ترتيب عدة مسائل أمنية وعسكرية وتوعد من يسعون لزعزعة الأمن العام التونسي.

ألمانيا : ما يحدث في تونس ليس انقلابا
المادة (80) وقرارات الرئيس
ومن الناحية الدستورية قال حمدي «يمكن القول بأن الرئيس قيس سعيد اعتمد على أحكام الفصل (80) من الدستور التونسي الذي مكنه من اتخاذ "قرارات استثنائية" في حال حدوث خطر على الدولة التونسية».

واختتم: «احتفالات الشعب التونسي بعد إعلان الرئيس قيس سعيد القرارات الصارمة يمنحها شرعية وتؤكد أن الشعب التونسي يريد إسقاط منظومة الإسلام السياسي في تونس ويريد رحيل حركة النهضة من السلطة، وأن يتم تغييرها حتى يتم التدارج في المجال الاقتصادي والصحي والاجتماعي.

قرارات الرئيس قيس سعيد 
الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر حزمة من القرارات الحاسمة والمصيرية التي تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تونس، متضمنة تجميد سلطات مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب النهضة «الإخوان» لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء من منصبه، وتولي رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية بمفرده.

جاء ذلك بعد ساعات من اندلاع مظاهرات حاشدة ضد حزب النهضة والحكومة وتحميلهما مسئولية سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس وانتشار البطالة والفساد.

واستند الرئيس التونسي في قراراته إلى الفصل (80) من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، قائلا إن «الدستور وإن كان يمنع حل البرلمان إلا أنه لا يمنع تجميد صلاحياته أو إزالة مزايا أعضائه».

نظام الحكم في تونس
والدستور التونسي يعتمد للدولة نظاما سياسيا خليطا يعظم من صلاحيات كل من الرئيس والبرلمان، وجها لوجه، من منطلق تحقيق التوازن بينهما، إلا أن الفصل (80) الذي استند له الرئيس قيس سعيد منحه -وفق هذا التفسير- أولوية التحكم في البرلمان.

خاصة مع غياب المحكمة الدستورية التي كانت محور خلاف طويل بين الرئيس قيس سعيد والبرلمان، لامتناعه عن توقيع القانون الخاص بها، مما أدى إلى غياب دورها والفصل في الخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

ومن مهام المحكمة الدستورية المعطلة حاليا بموجب الدستور صياغة الدستور، وحماية الحقوق والحريات، ومراقبة دستورية مشروعات القوانين المطروحة على البرلمان، وحسم الخلافات بين رئيسي السلطة التنفيذية «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء»، وإمكانية النظر فى مطلب عزل رئيس الجمهورية من منصبه.

نص الفصل (80) من الدستور 
ويتبين من نص الفصل (80)، أن المحكمة الدستورية غير الحاضرة كان من المفترض أن يكون لها دورا كبيرا في الحالة الراهنة، إلا أن عدم تشكيلها يمنح الرئيس قيس سعيد الفرصة للإمساك بزمام الأمور.

وتنص المادة (80) على أنه «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلًن عن التدابير في بيان إلى الشعب».

ويجب أن «تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».

«وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه».


 

ثروت الخرباوي الجماعات الإسلامية جماعة الإخوان

موضوعات متعلقة

إسقاط الإخوان وتغيير النظام.. مظاهرات تجتاح تونس "فيديوجراف"

ترشيحاتنا

فرفشني يا ببلاوي.. حكاية سيارة 128 مع محمد هنيدي | صور

أخبار السيارات| مزاد سيارات حوادث جديد.. شيري تفوز بجائزة أكثر السيارات الصينية شعبية في روسيا.. تخفيضات جديدة على شانجان موديلات 2021

أسلم حديثا ولم يتعلم العربية ولا حفظ القرآن فكيف يصلي؟ الأزهر يرد

السيسي يوجه بتطوير منظومة المدارس الصناعية ورفع قدرات العاملين بها.. تفاصيل

انفوجراف| أبرز تصريحات وزير الزراعة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

خماسية نظيفة .. الزمالك يتقدم على منتخب القسم الثاني في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

طفلة تقتل والدها.. مباحث الوادي الجديد تكشف غموض جثة مزارع بالخارجة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

مفاجآت وكواليس وصور.. القصة الكاملة لمقتل راقصة التجمع وعلاقة « لورديانا » بالقضية

التربية والتعليم: 9 أكتوبر.. بدء العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

فيديو

إسقاط الإخوان وتغيير النظام.. مظاهرات تجتاح تونس "فيديوجراف"

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ