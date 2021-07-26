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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس المقبل.. "ليلتكم سعيدة" على المسرح القومي من جديد

صدى البلد

قال الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحى "ليلتكم سعيدة" من إنتاج الفرقة يستعد  للعودة مرة أخرى لجمهوره يومياً عدا الأربعاء إبتداء من يوم الخميس المقبل الموافق ٢٩ يوليو على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساء.


جدير بالذكر ان عرض " ليلتكم سعيدة" تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات  لقصص قصيرة تم  مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون  تشيكوف، في إطار مبادرة " خليك في البيت - المسرح بين ايديك "، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة  على موقع YouTube ، حيث   كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية. 

 

"ليلتكم سعيدة "من بطولة محمد على رزق ، مريم السكرى،بسنت صيام،مروة عيد ، ألحان المهدي ، نديم هشام ،ملابس هالة الزهوي،ديكور عمرو عبدالله ، مخرج منفذ علا فهمي ، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة و إخراج  خالد جلال.

مسرح خالد جلال المسرح القومي ايهاب فهمي العرض المسرحي مسرح المواجهة

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