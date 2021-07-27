عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع محام علي يد جاره ببني سويف

ارشيفية
ارشيفية

لقي محام في العقد الثالث من عمره  مصرعه على يد جاره إثر تلقيه  طلق عيار ناري بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم  نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.


تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة محام يدعى " حسام . م . أ" إثر تلقيه عيار ناري بدائرة المركز.


ووجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية وقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط المباحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

محافظ بني سويف يناقش مجهودات قطاع التموين في مجال الرقابة على الأسواق والمخابز


وكشفت التحريات الأولية وقوع مشادات بين المحام وجاره بسبب ماسورة مياه تسربت مياه فى الشارع الذي يسكنه المحامى وجاره ووقعت مشادة بينهما تطورت الى قيام جاره بإطلاق عيار ناري أراده قتيلًا.


وقال احمد شعبان الجميل، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفدًا من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الإجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى، إلى مركز شرطة الواسطى لمتابعة التحقيقات.


وأصدرت النقابة، بيانًا، قالت فيه: ينعي مجلس نقابة محامين بني سويف الزميل حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطى ببني سويف، الذي وافته المنية، مساء اليوم، إثر حادث جنائي مرير.


وأشارت، إلى أن مجلس نقابة محامين بني سويف في حالة انعقاد الان وتواصل مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة ولحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وذكر البيان، أن مجلس نقابة محامين بني سويف لم ولن يفرط في الوصول لحق الزميل رحمة الله عليه، معربًا خالص التعازي لأسرة الزميل، ولكل محامي ببني سويف والجمعية العمومية للمحامين الواسطى.

بني سويف وزير الداخلية الشرطة حادث عيار ناري محافظة بني سويف

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش مجهودات قطاع التموين في مجال الرقابة على الأسواق والمخابز

ترشيحاتنا

قرارات مهمة.. جلسة تحقيق مطولة مع قاتل الراقصة الفيتنامية بالقاهرة الجديدة

وزير البترول يشهد توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركة كندية عملاقة

كايزر تشيفز يكشف حقيقة محاولة خطف صفقة ميكيسوني من الأهلي"خاص"

بيان عاجل من الكويت بشأن السفر من وإلى البلاد

هدوء نسبي.. شاهد الحالة المرورية بـ القاهرة اليوم الثلاثاء |تفاصيل

ريلمي تطلق رسميا مجموعة ساعاتها الذكية Realme Watch 2 .. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

لـ التجار.. 2 مليون جنيه غرامة ومؤبد في هذه الحالة | تفاصيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

إنهيار عقار في الإسكندرية.. تكليف مقاول بإزالة 10 أدوار والقبض على المالك..شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ