مصرع محام علي يد جاره ببني سويف

لقي محام في العقد الثالث من عمره مصرعه على يد جاره إثر تلقيه طلق عيار ناري بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.



تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة محام يدعى " حسام . م . أ" إثر تلقيه عيار ناري بدائرة المركز.



ووجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية وقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط المباحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وكشفت التحريات الأولية وقوع مشادات بين المحام وجاره بسبب ماسورة مياه تسربت مياه فى الشارع الذي يسكنه المحامى وجاره ووقعت مشادة بينهما تطورت الى قيام جاره بإطلاق عيار ناري أراده قتيلًا.



وقال احمد شعبان الجميل، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفدًا من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الإجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى، إلى مركز شرطة الواسطى لمتابعة التحقيقات.



وأصدرت النقابة، بيانًا، قالت فيه: ينعي مجلس نقابة محامين بني سويف الزميل حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطى ببني سويف، الذي وافته المنية، مساء اليوم، إثر حادث جنائي مرير.



وأشارت، إلى أن مجلس نقابة محامين بني سويف في حالة انعقاد الان وتواصل مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة ولحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وذكر البيان، أن مجلس نقابة محامين بني سويف لم ولن يفرط في الوصول لحق الزميل رحمة الله عليه، معربًا خالص التعازي لأسرة الزميل، ولكل محامي ببني سويف والجمعية العمومية للمحامين الواسطى.