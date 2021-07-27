اتحاد الغرف السياحية: يجب مراجعة أسعار الخدمات بالساحل الشمالي.. فيديو

قال علي غنيم ، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، إنه لابد من مراجعة أسعار الخدمات بـ الساحل الشمالي، لافتا أنه يجد مغالاة كبيرة في أسعار الخدمات بالساحل، معقبا : " مش عاوزين نعمل تفرقة بين المواطنين".

وأضاف علي غنيم ، عبر " زووم " لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن" ، أنه لابد من توافر أٍسعار لجميع فئات الشعب، متابعا : " أنادي وزارة السياحة أن تراقب هذه الأماكن".

وأشار " غنيم " إلى أن مدينتي " الغردقة " و " شرم الشيخ " تقدمان أسعارا مناسبة جدا لجميع الفئات ، على عكس " الساحل الشمالي".

وتابع أنه لابد من وقفة حاسمة لبحث هذا الموضوع ، حتى لا تتحول السياحة لبلاد قريبة مننا، وبأقل من تلك الأسعار.

ونوه : لابد من استغلال الإمكانيات ، وتقديمها بأسعار جيدة ، تنناسب مع جميع الفئات.

13أغسطس.. عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا بـ العلمين الجديدة

يحيى الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا بفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة يوم ١٣ أغسطس المقبل ،ومن المقرر طرح التذاكر قريبا .

أصبحت حفلات عمرو دياب الصيفية التي تقام في الساحل الشمالي ويحضرها عدد كبير من النجوم والمشاهير، من أبرز الأحداث التي ينتظرها ويتابعها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي كل عام.

يقدم عمرو دياب في حفلاته الصيفية أغاني ألبومه الجديد كل عام، وتنتشر فيديوهاته على السوشيال ميديا بصورة كبيرة، ويحتفي محبو الهضبة بنجاحه واستمراريته، وقدرته على تقديم أغنيات ناجحة تليق بالموسم الصيفي وبالأجواء المحيطة.

انتشرت على السوشيال ميديا أمس فيديوهات حفل عمرو دياب الأخير في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الساحل الشمالي الذي حضره عدد من النجوم، منهم آسر ياسين وغادة عادل والفنانة فيفي عبده بعد شفائها من المرض الذي أجبرها على ملازمة منزلها لفترة طويلة.

وكانت الفنانة فيفي عبده شاركت مقطع فيديو جديدا من حفلة الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت: "النهارده أول يوم اخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي وانبسطت جداً الأجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم أوي خمسة مواه".



