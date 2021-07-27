أستاذ علم اجتماع: اجعلوا الثانوية العامة نقطة انطلاقة قوية للنجاح

امتحانات الثانوية العامة2021 علي وشك الانتهاء وتقام وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم، وكثير من طلاب الثانوية العامة يعيشون في مناخ من القلق والتوتر وبعض الطلاب الذي لم يوفقوا في المواد السابقة تفكر في مستقبلهم ونتائجهم التي لم تحقق حلمهم للوصول الي الكلية التي كانوا يتمنون دخولها.

وفي هذا التقرير نرصد رأي الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، للوصول الي نصائح للتغلب على هذه المرحلة الراهنة والفارقة في عمر طلاب الثانوية العامة أثناء امتحانات الثانوية العامة2021.

امتحانات الثانوية العامة2021

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة سامية خضر، علي الطلاب الثانوية العامة التركيز خلال الفترة الحالية دون الالتفات الي المواد السابقة ووضع هدفين وليس هدفا واحدا لاستقبال المواد القادمة والنتيجة علي أي وضع للتعامل مع النتيجة بشكل هادئ لأن التوتر والقلق لم يجديا نفعا قائلة" الثانوية العامة ليست آخر مراحل التعليم، اجعلوا الثانوية العامة نقطة انطلاقة قوية للنجاح".



وأضافت “خضر” في تصريح لـ صدى البلد أن التركيز في الماضي والتفكير به يمحو المستقبل مشيرة الي أن دور الأسرة في هذا الوقت الراهن ضروري للغاية لمساندة أبنائهم وتخطي هذه المرحلة وتقبل الوضع لكي ينجحوا في المرحلة المقبلة وهي المرحلة الجامعية.

ونوهت أن كثيرا من النماذج المشرفة لم يحالفها الحظ للالتحاق بالكلية التي كانوا يحلمون بيها ولكن مع الإصرار وتحديد هدف ثان تمكنوا بالعبور من هذه المرحلة وأصبحوا أشخاصا مؤثرين في المجتمع.



وأكدت الدكتورة سامية خضر أن امتحانات الثانوية العامة2021 تختلف كثيرا عن السنوات الماضية من حيث شكل الامتحانات منوهة أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتنفيذ خطة تطويرية لنظام التعليم في مصر كما وجهت كلمات الشكر إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لما قام به من مجهودات عظيمة تجاه طلاب الثانوية العامة للحفاظ عليهم من إجراءات احترازية مشددة وأيضا منظومة التعليم الجيدة.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لـ موقع صدى البلد الإخباري: أعلنا موعد بدء الدراسة في الخريطة الزمنية الكاملة لـ العام الدراسي الجديد 2022 ، حتى يستطيع الناس ترتيب أوقاتهم ، ولكن أى تفاصيل أخرى سنعلنها في الأسبوع الأخير من سبتمبر.