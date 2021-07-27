نشرة أخبار العالم : موعد انتهاء وباء كورونا.. أخر التطورات بـ تونس.. شروط الكويت لعودة العمالة المصرية.. تراجع كبير في أسعار الذهب

خبير بريطاني : سنودع الجزء الأكبر من وباء كورونا بحلول أكتوبر

انفجار ضخم في مصنع كيماويات بألمانيا.. وتحرك عاجل للحكومة

قوات الأمن التونسية تخلي محيط البرلمان من المتظاهرين

تراجع كبير في أسعار الذهب | تفاصيل

لا رحلات مباشرة.. تعرف على شروط الكويت لعودة العمالة المصرية لاراضيها

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

خبير بريطاني : سنودع الجزء الأكبر من وباء كورونا بحلول أكتوبر



توقع مستشار بارز بالحكومة البريطانية أن فيروس كورونا سيكون "وراءنا في الغالب" بحلول أواخر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين - على الأقل في المملكة المتحدة.

قال نيل فيرجسون عالم الوبائيات البريطاني بإمبريال كوليدج لندن -في تصريحات نقلتها صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الثلاثاء- إن مسار الوباء قد تغير بشكل أساسي في بريطانيا بفضل طرح اللقاح.

ومع ذلك حذرعالم الوبائيات البريطاني من أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع قبل أن يتم الشعور بتأثير إنهاء القيود في إنجلترا في 19 يوليو الجاري.

وأشارت الصحيفة في الوقت نفسه ، إلى أن الوزراء أنشأوا حوالي 1200 موقع جديد لاختبار فيروس كورونا في أماكن العمل وسط اضطراب اقتصادي ناتج عن ارتفاع مستويات الإصابة.

انفجار ضخم في مصنع كيماويات بألمانيا.. وتحرك عاجل للحكومة



وقع انفجار ضخم في مصنع كيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع سحابة سوداء كبيرة في الهواء، وقام عدد كبير من المغردين برفع مقاطع فيديو للانفجار، الذي تدافعت حوله قوات الإنقاذ من كل مكان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وقال المسئولون عن مصنع الكيماويات بموقع كيمبارك في ليفركوزن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأشار بيان على "تويتر" إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث حول مصنع الكيماويات.

ولم تصدر الشرطة أي بيان بالتفاصيل للحديث عن الانفجار الكبير، وعما إذا كان هناك ضحايا أم لا، لكن الصحف أفادت بإصابة العديد من الجرحى.

وذكرت صحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" أن الانفجار وقع في منطقة بويريج بالقرب من محطة حرق النفايات.

وتعد مدينة ليفركوزن هي موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيماويات في ألمانيا.

قوات الأمن التونسية تخلي محيط البرلمان من المتظاهرين



قامت قوات الأمن والشرطة التونسية اليوم /الثلاثاء/ بإخلاء محيط البرلمان بوسط العاصمة، من المتظاهرين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ بعض القرارات مساء أول أمس /الأحد/، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد - خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد - "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

تراجع كبير في أسعار الذهب | تفاصيل



تراجع الذهب اليوم، الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، بينما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء الأدلة على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي.

وبحلول الساعة الـ06:56 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري لـ الذهب منخفضا 0.1% إلى 1794.68 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1793.60 دولار، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ويبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي اليوم الثلاثاء، ويستمر على مدار يومين.

وقالت مارجريت يانج، المحللة في ”ديلي إف.إكس“: “لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون للسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي، والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير”.

وأضافت أن أسعار الذهب ستجد مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط، إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وفي الغالب، كلما كان الدولار الأمريكي ضعيفا، ارتفع سعر الذهب، وكلما كانت قيمة الدولار أقوى، انخفض سعر الذهب، ولكن الأمر ليس كذلك دائما، بسبب عوامل استثنائية، ففي بعض الأوقات ارتفع الذهب والدولار معا.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار الذهب بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته الأكثر ثباتا على المدى الطويل. لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في كل دول العالم، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.

وقال محللون إنه إذا قدمت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدا من التفاصيل بشأن تخفيف إجراءات التيسير النقدي، فإن الذهب قد يختبر مستوياته المنخفضة التي سجلها في يونيو عند 1750- 1770 دولارا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 2644.19 دولار، ونزل البلاتين 0.6% ليسجل 1057.50 دولار للأوقية.

لا رحلات مباشرة.. تعرف على شروط الكويت لعودة العمالة المصرية لاراضيها



قرر مجلس الوزراء الكويتي عودة البلاد الى الحياة الطبيعية وفتح جميع الأنشطة بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية اعتبارا من اليوم وفتح أنشطة الاطفال بدءا من 1 سبتمبر المقبل، وحظر المجلس التجمعات بأنواعها، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، اقتصر السماح بدخول هذه الأنشطة على المحصنين فقط، على ان يسمح لغير المحصنين بالدخول الى الصيدليات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمستشفيات والوزارات والجهات الحكومية اعتبارا من الأحد المقبل.

وأعلن المتحدث الرسمي للحكومة طارق المزرم، انه يسمح بدخول غير الكويتيين للبلاد اعتبارا من الأحد المقبل بشرط تقديم ما يثبت التحصين إلكترونيا وانه لن يسمح بقبول أي أوراق.

كان مجلس الوزراء قد اشترط السماح بدخول غير الكويتيين للبلاد من دون أي تعديل على القرار، الذي تضمن 4 شروط هي الاقامة السارية، وتلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة وهي فايزر وموديرنا واسترازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، فضلا عن عمل فحص Pcr قبل 72 ساعة من موعد الطائرة الى جانب فحص آخر خلال أول 3 أيام من الحجر المنزلي.

وقال المتحدث الرسمي انه تقرر تسيير رحلات مباشرة الى المغرب والمالديف، وانه لم يتقرر السماح بتسيير رحلات مباشرة الى مصر.

وردا على سؤال حول العمالة المنزلية، اجاب: يسمح لها بالدخول من خلال منصة «بالسلامة» مع حجر مؤسسي 14 يوما.

وأعلنت مصادر مطلعة أن بعض الوزارات الصادرة لها موافقات من لجنة طوارئ كورونا على استثناء عودة العاملين بها مثل وزارة التربية جار التنسيق بينها وبين وزارة الداخلية بهدف إصدار تصاريح دخول للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم، في حين سيسمح بدخول من تمكن منهم من تجديد اقامته أونلاين.

السفر للخارج

وأكدت مصادر مختصة، أنه لا يوجد أي إجراء أو قرار يمنع سفر المواطنين الكويتيين إلى الخارج بمن فيهم المواطنون فوق الـ 75 عاما، ولكن بشرط توافر التأمين الصحي، مستطردة بقولها: من اشتراطات السفر حصول جميع المواطنين المسافرين على تأمين صحي يغطي مرض ڤيروس«كوفيد-19» خلال فترة السفر إلى الخارج، وموضحة ان رفض التأمين على البعض يرجع الى بعض شركات التأمين ويمكن اللجوء الى شركات اخرى.

ووافقت لجنة طوارئ كورونا على استثناء 9 فئات للسماح لها بالعودة الى البلاد شملت المعلمين العالقين العاملين في وزارة التربية، والتعليم الخاص والمعاهد الثقافية، وأئمة المساجد، والعاملين في شركات النفط، والمستشارين في «الفتوى والتشريع» والعمالة المنزلية، والاطباء والسفراء وعائلاتهم، والاطباء والممرضين العاملين في المستشفيات الخاصة.