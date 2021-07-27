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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غير مقيد بالسجلات النقابة وليس له بيانات

نقابة أطباء الفيوم تكشف حقيقة طبيب سنورس المزيف

خطاب نقابة أطباء
خطاب نقابة أطباء الفيوم

كشفت نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور محسن جمعه ،  الأمين العام لنقابة الأطباء بالفيوم ،  عن أن الطبيب الذى تم ضبطه أمس بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس ، غير مقيد بسجلات ودفاتر القيد بنقابة الاطباء، ولا توجد له أى بيانات بالنقابة .

جاء ذلك ردا على خطاب إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم ، للأفادة عن الطبيب المزيف الذى تم ضبطه  بمعرفة ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم فى أحدى جولاتها على العيادات الخاصة بالمحافظة .

كانت  محافظة الفيوم،  قد اعلنت  ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.

 

وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم "ع ـ ح ـ ط" أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة أن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها ولا توجد له أي بيانات.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة، بأنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتاً الى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وادارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.

 

وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن مسئولي الحملة إصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.

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نقابة اطباء الفيوم الطبيب المزيف سجلات النقابة بيانات

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