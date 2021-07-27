رئيس شباب النواب: الزيارات الميدانية غيرت انطباع المواطن عن البرلمان

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بجهود المستشار حنفي جبالي وحسن إداراته لشئون البرلمان ، قائلا : قدمت انطباع عن برلمان يليق بإسم مصر ومكانتها ".

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ،بمناسبة نهاية دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني .

ونقل رئيس لجنة الشباب ، شكر اعضاء اللجنة لرئيس مجلس النواب ، على إداراته الحكيمة الهادئة موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة ، ووزير الشئون النيابية ، والأمين العام للبرلمان ، والنواب من هم ليسوا اعضاء في اللجنة الذين تقدموا بطلبات إحاطة ، على تعاونهم المستمر مع اللجنة .

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة تضم قامات وطنية بذلوا جهد غير مسبوق سواء على مستوي الأدوات الرقابية ، او الزيارات الميدانية لمحافظات الجمهورية موجها الشكر لجميع اعضاء اللجنة .

وأضاف : أدينا خلال دور الإنعقاد الأول ما يرضي ضميرنا، ...لم نحقق المرجو كاملا ونسعي خلال دور الانعقاد القادم لتحقيقه ".

وأكد رئيس لجنة الشباب، إن الجهود التى بذلتها اللجنة والزيارات الميدانية التي قامت بها غيرت وجهة نظر المواطن في أداء البرلمان مؤكدا أن الهدف الرئيسى الذي يسعى إليه نواب البرلمان هو رفعة الشعب المصري وتحقيق آماله وتطلعاته .