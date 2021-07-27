ليبيا..عقيلة صالح: حكومة الدبيبة "فشلت" في توحيد مؤسسات الدولة

اعتبر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي أن حكومة الدبيبة "فشلت" في توحيد مؤسسات الدولة .

وحذر صالح من ان البلاد ستعود للمربع الأول المضطرب إذا تأجلت الانتخابات.

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الإثنين المقبل، لجلسة حاسمة تناقش 4 قضايا، أبرزها قانون الانتخابات ومشروع الميزانية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعا جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل.

وأوضح بليحق في كلمة مصورة أن الجلسة المرتقبة سوف تخصص للبت والتوصيات على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب أن صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري، والمخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد، خاصة الانتخابات القادمة مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.