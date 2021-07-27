النائب عمرو هندي يتابع مع الأهالي أزمة انهيار عقار الوراق

تابع النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، مع الأهالي تطورات انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق الأوضاع، مشيدًا بجهود الأجهزة المعنية التى تواجدت في موقع الأحداث منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، متقدما بخالص التعازي لأسرة المتوفي جراء هذا الانهيار، مؤكدا أيضا أن محافظ الجيزة وجه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين والوقوف بجانبهم، مع توفير الرعاية الصحية الكاملة لمن تضرر أيضا جراء الانهيار.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق و صادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ 30/5/2021 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطنو العقار بترميمه رغم إعلان سكانه والمقيمين به بذلك، وهو الأمر الذي أدى لسقوطه نظرًا لسوء حالته البنائية، مؤكدا علي ضرورة أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمراجعة قراراتها الخاصة بالترميم مع جميع العقارات والعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع الأهالي حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

وشهد شارع القومية العربية بمنطقة الوراق بالجيزة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق "أرضى و3 طوابق"، عنوانه 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية العربية، فى السادسة من صباح اليوم، وعثر علي جثمان الزوج وتم استخراج الزوجة بعد بحث علي مدار اليوم بجهود من الأجهزة المعنية.

