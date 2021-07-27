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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصات العربية والخليجية..مستويات تاريخية لمصر والكويت وأبوظبي ..ومؤشر السوق السعودي يصعد للجلسة السابعة على التوالي

صدى البلد

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الجلسة على ارتفاع جماعي وكانت المكاسب الأكبر من نصيب المؤشرالسبعيني الذي قفز بأكثر من 2% الى أعلى مستوياته على الإطلاق , كما ارتفع المؤشر الخمسيني بنحو 2% ليصل الى أعلى مستوياته في 5 أشهر , كما ارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.6% ليغلق عند أعلى مستويات في نحو شهرين ،وكان من أبرز الأخبار التي شهدتها البورصة ، إتمام المجموعة المالية هيرمس صفقة الإصدار الأول بقيمة 343 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة سوديك ، حيث ارتفع سهم هيرمس بأكثر من 1% ، في حين أنهى سهم سوديك الجلسة على استقرار

 

سوق أبوظبي المالي :

لامس المؤشر العام مستويات 7200 نقطة لأول مرة في تاريخه خلال النصف الأول من جلسة الثلاثاء قبل أن يفقد مكاسبه ويغلق مستقرا عند مستويات 7170 نقطة ،

وارتفع سهم ألفاظبي بنحو 3% في الجلسة 19 له ليغلق فوق مستويات 26 درهم للمرة الأولى بعد ارتفاعه بنحو 77% منذ إدراجه ،

كما واصل سهم اسمنت رأس الخيمة رحلة صعوده ليغلق عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 .

 

سوق دبي المالي :

ارتفع مؤشر سوق دبي بشكل طفيف وبأقل من 0.1% ليغلق عند مستويات 2761 نقطة ضمن سيولة ضعيف بلغت نحو 113 مليون درهم في جلسة الثلاثاء ،

ورغم ارتفاع السهم الأكبر وزنا بالمؤشر "الإمارات دبي الوطني" بأكثر من 1% وسط تفاؤل المستثمرون من نتائج إيجابية للبنك في فترة الربع الثاني ، إلا أن تراجع سهم دبي الإسلامي بنحو 0.4% و تراجع سهم "دو" بنحو 1% بعد إعلان عن تراجع أرباحه النصفية بنسبة 13% ، أدى الى محو نماسب الإمارات دبي الوطني على المؤشر بنهاية جلسة الثلاثاء .

 

بورصة قطر:

تراجع المؤشر العام للجلسة الثانية على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في نحو شهرين ، ورغم النتائج الإيجابية لمعظم الشركات والبنوك القطرية لفترة الربع الثاني إلا أنها لم تنعكس

على أداء البورصة القطرية من ناحية الأداء والسيولة وسط  ترقب على مايبدو من قبل المستثمرين لمراجعة مؤشر MSCI .

 

بورصة الكويت:

استطاع المؤشر الأول الإغلاق فوق مستويات 7100 نقطة لأول مرة له منذ نحو عام ونصف بعد ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي وإضافة نحو 10 نقاط الى رصيده خلال جلسة الثلاثاء ،

كما ارتفع المؤشر العام بنفس الوتيرة ليغلق فوق مستويات 6530 نقطة وهي أعلى مستويات له على الإطلاق .

 

السوق السعودي :

أنهى مؤشر السوق الرئيسي جلسة الثلاثاء على ارتفاع طفيف يقارب 0.2% ليغلق فوق مستويات 10900 نقطة بعد ارتفاعه للجلسة السابعة على التوالي ، وأحجام فاقت 223 مليون سهم ، وبلغت القيمة السوقية للسوق ما يزيد عن 9.6 مليار ريال ، وشهدت القطاعات تباينا في الأداء ، حيث ارتفع قطاع التأمين بأكثر من 1% ووصلت تراجعات قطاعي الرعاية الصحية والأدوية إلى 1% ، وكان من أبرز الأخبار التي صدرت في السوق ، نتائج شركة كيان السعودية للبتروكيماويات والتي تحولت للربحية بالنصف الأول 2021 بتحقيق نحو 1.3 مليار ريال ، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية إلا أن سهم الشركة قد تراجع بنسبة 0.3% ، في حين شهد سهم زهرة الواحة للتجارة ارتفاعا قدره 2% وذلك بعد قفزة قدرها 87% في أرباح الشركة بالنصف الأول من هذا العام .

البورصات العربية والخليجية بورصة مصر سوق أبوظبي المالي سوق دبي المالي بورصة قطر بورصة الكويت السوق السعودي

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