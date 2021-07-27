خطأ طبي أم مضاعفات..نقيب الأطباء يكشف ما جرى لـ ياسمين عبد العزيز

قال أسامة عبد الحي نقيب عام نقابة الأطباء، إن ما حدث للفنانة ياسمين عبد العزيز من الصعب تحديده، مضيفا أنه يتم حاليا عمل لجنة ستكشف أسباب ما حدث لها.



وأضاف أسامة عبد الحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما حدث يمكن أن يكون خطأ طبيا أو مضاعفات، لافتا إلى أن اللجنة ستحدد كل شيء.



وأكد نقيب عام نقابة الاطباء، أن المريض قبل اجراء أي عملية يوقع على تقرير طبي، مشيرا إلى أن العقوبات على الخطأ الطبي من الممكن أن تصل للشطب الكامل من النقابة.





كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضت لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وهذا وفق ما رجحه البعض حتى الآن و لا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

وأبرز ما جاء فى الشائعات المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أنها تعانى من درجة شديدة من المرض أدت لاحتجازها فى الرعاية المركزة.

وأجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان وائل عبدالعزيز (قبل أيام)، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش على لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

وخضعت ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية مساء السبت الماضي.

العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبد العزيز

وطلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء من الجمهور مجدداً لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات.

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ... أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه”.

وتابع قائلًا: “انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مرة .. وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك”.

واختتم أحمد العوضي، حديثه قائلاً: "قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبة مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك .. ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".