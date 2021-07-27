عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطأ طبي أم مضاعفات..نقيب الأطباء يكشف ما جرى لـ ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

قال  أسامة عبد الحي نقيب عام نقابة الأطباء، إن ما حدث للفنانة ياسمين عبد العزيز من الصعب تحديده، مضيفا أنه يتم حاليا عمل لجنة ستكشف أسباب ما حدث لها.


وأضاف أسامة عبد الحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما حدث يمكن أن يكون خطأ طبيا أو مضاعفات، لافتا إلى أن اللجنة ستحدد كل شيء.


وأكد نقيب عام نقابة الاطباء، أن المريض قبل اجراء أي عملية يوقع على تقرير طبي، مشيرا إلى أن العقوبات على الخطأ الطبي من الممكن أن تصل للشطب الكامل من النقابة.
 
 

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضت لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وهذا وفق ما رجحه البعض حتى الآن و لا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

 

وأبرز ما جاء فى الشائعات المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أنها تعانى من درجة شديدة من المرض أدت لاحتجازها فى الرعاية المركزة.

 

وأجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

 

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز
كشف الفنان وائل عبدالعزيز (قبل أيام)، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

 

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش على لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

 

وخضعت ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية مساء السبت الماضي.

 

العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبد العزيز
وطلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء من الجمهور مجدداً لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات.

 

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان  قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ...  أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه”.

 

وتابع قائلًا: “انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مرة .. وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك”.

 

واختتم أحمد العوضي، حديثه قائلاً: "قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبة مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك  .. ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

ياسمين عبد العزيز أسامة عبد الحي شريف عامر أحمد العوضى نقابة الأطباء

موضوعات متعلقة

رسالة من شقيق ياسمين عبد العزيز للجمهور: اطمنوا

ترشيحاتنا

لها قدرة على التعامل مع القاع الصخري .. أسامة ربيع يكشف عن أهمية ومزايا الكراكة حسين طنطاوي..فيديو

مستقبل مشرق.. ما بعد اتفاق بايدن والكاظمي على مصير القوات الأمريكية

رانيا فريد شوقي : أبي كان يعشق الفن بجنون..وكنا رقم 2 بحياته..فيديو

يتكرر كل 20 عاما.. نور الدين: سد إثيوبيا مهدد بالإنجراف أمام فيضان عنيف

إسرائيل تستعد لـ الخيار العسكري في مواجهة إيران.. من سيدفع الثمن؟

أهم الأخبار الدينية.. دار الإفتاء: خدمة الزوجة للزوج واجب شرعي.. وبيان موقف جامعة الأزهر من حصر المدرجين على قوائم الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف نبأ هاما: فيضانات عارمة تضرب إثيوبيا بسبب السدود

العصير برئ.. مفاجأة فى وفاة 3 أطفال بـ عصير مسموم بفرشوط

وقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر.. إعرف السبب

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الصحة: مصر الوحيدة بأفريقيا التي تمتلك المشروع القومي لتجميع البلازما

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. الإطلالة الأولى لـ هاجر أحمد من حفل زفافها

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو

فيديوجراف.. اعترافات قاتـل الراقصة الأجنبية بالتجمع

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ