رانيا فريد شوقي : أبي كان يعشق الفن بجنون..وكنا رقم 2 بحياته..فيديو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن أبي الفنان فريد شوقي كان انسانا طيبا وكان يتمتع بصفات ابن البلد، مؤكدة أنه “ابن منطقة السيدة زينب ومتربي في حضن الاسرة المصرية الاصيلة وكان يتمتع بكل المعاني غير الموجودة الآن ونفتقدها”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية” أن الفنان فريد شوقي كان معطاء ويحب الفن بجنون وكنا بناته رقم 2 بعد الفن.

سيرته طيبة

وتابعت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن الحياة كانت مع أبي ممتعة كأب وفنان، مؤكدة أن سيرته حاضرة وسط زملائه بكل خير.

وأشارت إلى أن والدها كان دائما ما يقول “لولا جمهوري ما كنت فريد شوقي وجمهوري هو من صنعني".

وأكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن أبي قام بإنتاج 30 فيلما منها افلام غيرت القوانين في مصر، مضيفة : نتمنى أن يكون له متحف خاص.