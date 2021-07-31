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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتعهد بفرض مزيد من العقوبات ضد كوبا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه سيفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا ردا على حملتها على المحتجين.

وقال بايدن أيضا خلال اجتماع مع زعماء الأمريكيين من أصل كوبي إنه طلب من وزارتي الخزانة والخارجية إبلاغه خلال شهر بكيفية السماح للأمريكيين بإرسال التحويلات إلى ذويهم الكوبيين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت الجمعة عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة في كوبا فضلا عن الشرطة الوطنية الثورية بأكملها في كوبا على خلفية الضلوع في قمع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية.

بايدن: العقوبات الأمريكية على كوبا هي مجرد بداية

وأضيف مدير الشرطة الوطنية الثورية في كوبا أوسكار كاييخاس فالكارسي ونائب المدير إيدي سييرا أرياس إلى القائمة السوداء للولايات المتحدة لاتهامهما بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وشهدت كوبا الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، احتجاجات غير مسبوقة في 11 يوليو. وعلى أثر هذه التظاهرات التي خلفت قتيلاً وعشرات الجرحى، اعتُقل نحو 100 شخص، بحسب منظمات معارضة مختلفة.

والأسبوع الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على وزير الدفاع في كوبا قائلة إنها تبحث عن سبل لإعادة الإنترنت في الجزيرة، وعن وسيلة للسماح للأمريكيين الكوبيين بإرسال أموال إلى أقاربهم دون أن تصل إلى أيدي الحكومة الكوبية.

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