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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاق هواوي Huawei P50 Pro يحصل على أفضل كاميرا هاتف ذكي

عملاق هواوي Huawei
عملاق هواوي Huawei P50 Pro يحصل على أفضل كاميرا هاتف ذكي

حصلت كاميرا هاتف Huawei P50 Pro من شركة هواوي الصينية على أفضل كاميرا هاتف ذكي على مؤشر Dxomark المختص بتقييم كاميرات الهواتف الذكية، وذلك بعد أيام فقط من إطلاق هواوي للهاتف الرائد. 


وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Huawei P50 Pro قد جصل على 144 نقطة على مؤشر Dxomark لتصبح كاميرته أفضل كاميرا هاتف أندرويد ذكي، حيث تتمتع كاميرات الهاتف بعدد من التقنيات والمواصفات فائقة الدقة.

 

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وقدم هاتف Huawei P50 Pro كاميرا بدقة 40 ميجابكسل بالأبيض والأسود، مع عدسة بقياس 26 ملليمتر، وبفتحة عدسة f / 1.6، متصلة بكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة 13 ملليمتر، وبفتحة عدسة f / 2.2، وتدعم الكاميرات أيضا الضبط التلقائي للصورة بالليزر.

 

ويتميز هاتف P50 Pro، بنظام دمج الصور XD Fusion Pro ، والذي يضاعف كمية الضوء المجمّع مقارنة بـ P40 Pro ويزيد النطاق الديناميكي بنسبة 28٪،  ويتفوق كلا الهاتفين في تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K ، وبالنسبة لمقاطع الحركة البطيئة، يمكنهم التقاط  960 × 1080 إطارًا في الثانية.


ويعمل هاتف Huawei P50 Pro في نسختين، أحدهما يعمل مع معالج Kirin 9000، والثاني مع معالج كوالكوم Snapdragon 888، يدعم كلا الإصدارين اتصال شبكات الجيل الرابع 4G فقط.
وسيتم فتح باب الحجز المسبق لهاتف Huawei P50 Pro، على أن يتم شحن الوحدات الأولى في الأسواق في 12 أغسطس القادم، حيث تتوفر نسخة 8 + 128 جيجابايت مع معالج كوالكوم، بسعر 930 دولار أي ما يعادل 14 آلاف و500 جنيه مصري، وهي أصغر نسخة. 
 

شركة هواوي هاتف HUAWEI P50 PRO كاميرا هاتف Huawei P50 Pro مؤشر Dxomark كاميرات الهواتف الذكية

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