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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات رياضية موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات

5 سيارات رياضية موديل
5 سيارات رياضية موديل 2021 في مصر

تقدم شركات السيارات حول العالم دائما العديد من الاصدارات لارضاء معظم شرائح المستهلكين، وبالتالي حصد أكبر حصة سوقية ممكنة، وهنا تظهر قدرات الشركات الكبري عن نظيراتها في المنافسة.

 

وسيطرت مؤخراً الفئات الرياضية ذات المحركات القوية علي السوق العالمي للسيارات، و أصبح الطلب عليها متزايد بشكل كبير، سواء كانت سيدان أو SUV.

 

يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، 5 سيارات سيدان و SUV موديل 2021 في مصر 

 

1ـ مرسيدس GLA

زودت سيارة مرسيدس GLA موديل 2021 فئة الـ SUV بمحرك رباعى الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 160 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن.متر، تتسارع من وضع السكون إلى 100 كيلومتر فى غضون 8 ثوان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات ، بمعدل استهلاك للوقود يصل إلى 5.9 لتر لكل 100 كيلو متر، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.

 

بها عدة تجهيزات منها، مصابيح أمامية زينون مزدوجة و LED أمامية وخلفية، و مقاعد كهربائية مزودة بذاكرة، جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، و فتحة سقف كهربائية، و بها شاشة 7 بوصة تعمل باللمس بها نظام ملاحة GPS .

 

أسعار مرسيدس GLA موديل 2021 فى مصر:

الفئة الأولى AMG بسعر 690 ألف جنيه.

الفئة الثانية URBAN بسعر 745 ألف جنيه.

الفئة الثالثة PROGRESSIVE بسعر835 ألف جنيه.

الفئة الرابعة AMG بسعر 905 ألف جنيه.

2 ـ أودى Q2

تعتمد سيارة أودى Q2 موديل 2021 الـ SUVعلى محرك رباعي ال V أسطوانات سعة 1.4 سي سي متصل بشاحن تيربو، بقوة 150 حصان، و200 نيوتن متر من عزم الدوران، بناقل حركة أوتوماتيك S tronic بثمانية سرعات، تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 10.3 ثواني.

 

تحتوي أودى Q2 موديل 2021 على حزمة من وسائل الأمن و السلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و خاصية الثبات الالكتروني، و برنامج متابعة ضغط الاطارات.

 

أسعار أودى Q2 موديل 2021 فى مصر :

الفئة الأولى BASIS بسعر 530 ألف جنيه.

الفئة الثانية S LINE بسعر 620 ألف جنيه.

 

3 ـ بى ام دبليو 218

تستمد السيارة بى ام دبليو 218 موديل 2021 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 140 حصانا، نيوتن. متر من عزم الدوران، تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في غضون 8.5، وتبلغ السرعة القصوى إلى 215 كلم، سرعات ناقل الحركة مكون من 7 سرعات.

 

تتزين سيارة بى ام دبليو 218i موديل 2021 بزجاج خلفي معتم ومصابيح ضباب أمامية مصابيح أمامية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ثلاث أنظمة للقيادة، تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة، بحساسات مطر للمساحات الأمامية، فتحات تكييف للمقعد الخلفي.

 

أسعار بى ام دبليو 218 موديل 2021:

الفئة الأولى GRAN COUPE بسعر 635 ألف جنيه.

الفئة الثانية GRAN COUPE بسعر 750 ألف جنيه.

 

4 ـ بيجو 3008

حصلت سيارة بيجو 3008 موديل2021 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سى سى، ليولد قوة 165 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، و تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في 8.9 ثانية.

 

ضمت بيجو 3008 موديل2021  نظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، و امكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك ايموبليزر، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط 8 بوصة، و مرآة ذاتية التعتيم، و حساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربية مزودة باستشعارات التسخين.

 

أسعار بيجو 3008 موديل2021 في مصر:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 509 ألف جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 559 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GT   بسعر 634 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR  بسعر 639 ألف جنيه.

الفئة الخامسة  GT PACK بسعر 684 ألف جنيه.

الفئة السادسة GT PACK RED INTERIOR بسعر 689 ألف جنيه.

 

5 ـ سكودا سوبيرب

حملت السيارة سكودا سوبيرب موديل 2021 خيارين من المحركات، الأولى رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، و ناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيكي.

 

والفئة الثانية بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 220 حصان، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي.

 

مع حزمة من المواصفات القياسية و وسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

سعر سيارة سكودا سوبيرب موديل 2021:

الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 490 ألف جنيه.

الفئة الثانية DYNAMIC بسعر 505 ألف جنيه.

الفئة الثالثة AMBITION بسعر 555 ألف جنيه.

الفئة الرابعة AMBITION بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة الخامسة SPORT LINE بسعر 630 ألف جنيه.

الفئة السادسة AMBITION 2000 CC تربو 699 ألف جنيه.

الفئة السابعة SPORTLINE PERFORMANE بسعر 830 ألف جنيه.

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