الخارجية الجزائرية: عقدنا العزم مع القاهرة على الاضطلاع بدورنا تجاه ليبيا

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، أن الجزائر ومصر عقدتا العزم على الاضطلاع بدورهم تجاه القضية الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مع سامح شكرى وزير الخارجية المصرية، نقلته “استرا نيوز”

وتابع رمطان العمامرة : نأمل أن تسهم العلاقات بين مصر والجزائر فى استقرار المنطقة

وأكد وزير الخارجية الجزائري اللقاءات مع مصر ستتواصل وستكون على مستوى القمة واللجان المشرفة على التعاون الثنائي.

ومن جانبه قال سامح ، تجمعنا دوائر عديدة للتعاون مع الجزائر ونعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية والوصول بها إلى آفاق أرحب

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حيث يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصل لعمامرة إلى القاهرة قادمًا من السودان، حيث استقبلت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم السبت، نظيرها الجزائري، رمطان العمامرة، وبحثت معه علاقات التعاون بين البلدين، وقضية سد النهضة والملف الليبي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن الوزيرة مريم الصادق المهدي، قدمت لنظيرها الجزائري شرحا مفصلا حول تطورات الوضع في أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة.

وشددت وزيرة الخارجية السودانية على موقف السودان الثابت الذي يتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن أملها في عودة إثيوبيا إلى رشدها في التعاطي مع الموقف السوداني بمسؤولية وإرادة، موضحة أن السودان قلق حول الأوضاع في إثيوبيا وحريص على الاستقرار فيه.