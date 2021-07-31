خطاب العرش.. رسائل طمأنينة من ملك المغرب إلى الجزائر ودعوة للصلح

ألقى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم السبت، خطابا بمناسبة عيد العرش المغربي، وأكد خلاله أن المغرب قوي بوحدته الوطنية ومؤسساته.

وقال الملك محمد السادس في خطابه: “إن المغرب يحرص على توطيد الأمن في محيطه الإفريقي و الأورومتوسطي وخاصة جواره المغربي”.

وأضاف العاهل المغربي قائلَا: “نوجه دعوة صادقة إلى الجزائر من أجل بناء علاقة ثنائية أساسها الثقة وحسن الجوار”.

وأكد الملك محمد السادس أنه لديه قناعة بأن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكفله المواثيق الدولية.

ودعا الملك محمد السادس إلى تغليب منطق الحكمة وتجاوز الخلافات مع الجزائر، مطالبا بإعادة فتح الحدود بين البلدين لخدمة مصالح الشعبين.

واعتبر العاهل المغربي أن الوضع الحالي بين المغرب والجزائر غير مقبول ولا يرقى إلى تطلعات شعبي البلدين.

وأشار العاهل المغربي إلى أن الأسباب وراء إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر أصبحت متجاوزة ولم يعد لها أي مبرر مقبول، مضيفًا: القيادتان المغربية والجزائرية غير مسؤولتين عن غلق الحدود".

وأعرب العاهل المغربي عن أسفه للتوترات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، مضيفًا أن "أمن واستقرار الجزائر وطمأنينة شعبها من أمن واستقرار المغرب".

وأردف: "نطمئن أشقاءنا الجزائريين بأن الشر والتهديد لن يأتي من المغرب".

وتشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب توترا بسبب الخلاف على قضية الصحراء الغربية التي تعترف الجزائر باستقلالها عن المغرب، بينما تعتبرها الأخيرة جزء لا يتجزأ من أراضيها.