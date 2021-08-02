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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 2-8-2021

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.
 

النشرة الاقتصادية..استقرار أسعار الحديد والأسمنت وموديز تشيد بالاقتصاد المصري في تصنيفها الإئتماني

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 2 أغسطس2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 910 جنيهات للطن

أسمنت النصر 870 جنيها للطن

أسمنت السويس 900 جنيه للطن

اسمنت السويدي 910 جنيهات للطن

اسمنت حلوان 910 جنيه للطن

اسمنت الصخرة 870 جنيها للطن

أسمنت سيناء 875 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 790 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 870 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف  860 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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