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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 55 إصابة محلية بالفيروس، وتسجيل 43 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة.

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إغلاق وقيود وفحوصات.. تفشي جديد لـ كورونا في الصين

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أستاذ فيروسات: الصين تتخذ إجراءات عنيفة لمواجهة متحور كورونا دلتا

وأجرت المدن الصينية اختبارات جماعية لملايين الأشخاص، كما فرضت قيودا جديدة على السفر، وذلك لمكافحة السلطات الصحية لاحتواء تفشي فيروس كورونا الأكثر انتشارا في البلاد منذ شهور.

وأبلغت الصين أمس الأحد عن 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع 53 حالة انتقال محلية، مع وجود مجموعة مرتبطة بمطار شرقي تم الإبلاغ عن انتشارها إلى أكثر من 20 مدينة وأكثر من اثنتي عشرة مقاطعة، وفق ما نقلته صحيفة “ذا جارديان” البريطانية.

ويعد تفشي المرض من الناحية الجغرافية هو الأكبر الذي يضرب الصين منذ عدة أشهر بعد نجاحات البلاد في القضاء إلى حد كبير على الوباء داخل حدودها العام الماضي. وتعرض هذا الرقم القياسي للخطر بعد انتشار متحور دلتا سريع الانتشار في مطار نانجينج في مقاطعة جيانجسو الشرقية في يوليو الماضي.

وأجرت السلطات الصينية ثلاث جولات من الاختبارات على 9.2 مليون من سكان المدينة ووضعت مئات الآلاف في إغلاق، في محاولة للحد من تفشي المرض الذي ألقت بكين باللوم فيه على متغير دلتا شديد العدوى وموسم الذروة السياحي.

كما تسعى السلطات الصينية لتعقب أكثر من 5000 شخص في جميع أنحاء البلاد ممن حضروا مهرجانا مسرحيا في تشانججياجيه، وهي مدينة سياحية في مقاطعة هونان، والتي أغلقت جميع سكانها البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة وأغلقت جميع مناطق الجذب السياحي بعد أن ثبتت إصابة أربعة زوار.

وقال مكتب الصحة المحلي إن بكين أبلغت أمس الأحد عن ثلاث إصابات انتقلت محليا، وهي أسرة تعيش في ضواحي العاصمة الصينية عادت من تشانججياجيه.

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