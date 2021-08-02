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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قنونا بالسعودية .. الوادي الذي يسرق قلوب زواره

صدى البلد

على حدود منطقة مكة المكرمة يقع وادي قنونا تلك اللوحة السريالية التي رسمت بعناية ألهية لحسنها وبريقها الذي خطف قلوب محبيها .. تداخل الخضرة مع التكوينات الصخرية وصوت خرير المياة بين ثنايها بلطف جعل منها موقعا فريدا مميزا لا مثيل له .

 

يتميز وادي قنونا باحتوائه على أبرز مقومات الجذب السياحي، حيث يقضي السياح معظم أوقات زيارتهم بالمكوث حول ضفاف الوادي. كما انفرد هذا الوادي بموقعه المتميز على الطريق الساحلي الواقع في حدود منطقة مكة المكرمة بفضل موقعه المتميز .

 

ويعتبر "وادي قنونا" من أشهر الأودية في السعودية من ناحية الحجم، حيث يبلغ إجمالي طوله حوالي 108 كيلومترات، ويقع في العرضية الشمالية التابعة لمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.


تتنوع الظروف البيئية في جبال السروات الواقعة غرب وجنوب السعودية، ففي المناطق الغربية المحاذية لها تجتمع أودية تكتسب جمال الطبيعة، وترسم لوحات خضراء وسط المياه الغناء، مما أعطاها قوة في عنصر الجذب السياحي.
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تمثل الأودية المنتشرة جنوب المملكة وجهات سياحية مهمة، تسهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية، فتوفر هذه الأودية مساحات كبيرة من الظلال الواسعة، ومواقع ترفيه وتخييم بين ربوعها الخضراء ومياهها الجارية، حيث نجد الكثير من الأسر والعوائل السياحية تقوم بزيارة هذه الأودية لقضاء أوقات الفراغ وسط مجاريها، للاستمتاع بما أوجدته الطبيعة من مناظر خلابة، ومياه جارية، وظلال واسعة تعيد لذهن السائح نشاطه المتأمل في جمالية التنوع الطبيعي.


يقول سيف العوامري من المملكة العربية السعودية يقطن بالقرب من الوادي، إن وادي قنونا منطقة سياحية بامتياز من يزورها يظل قلبه عالقاً بها من أول نظرة .. توفر لزائريها كل مايريدونه من إمكانيات وخدمات للترفيه فضلا عن أنها تشهد العديد من الفعاليات الرائعة مع التزامها بإجراءات كورونا.

ويضيف ( العوامري) لـ صدى البلد، أنه لمحبي التخييم يوفر وادي قنونا مناطق تخييم تساعد على الاسترخاء والاستمتاع بالهدوء بعيداً عن ضجيج الحياة وزحام المدن التي لا تنام.

 

مكة المكرمة وادي قنونا السعودية محافظة القنفذة

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