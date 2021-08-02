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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذر.. جمال شعبان يوضح الأعراض المبكرة للأزمة القلبية

الأزمات القلبية
الأزمات القلبية

الأزمات القلبية من الأمراض التي تصيب الشخص فجأة خاصةً الرجال، وتشكل خطرًا كبيرًا وتؤدي إلى الموت المفاجئ.

 

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أعراض طفيفة تدريجية للأزمات القلبية عند أغلب المرضى يجب الانتباه منها.

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أعراض الأزمات القلبية 

1- ضغط أو تقل في الصدر.
2- حموضة أو حرقان مثل ارتجاع العصارة الحمضية المريء أو وجع في أعلي البطن.
3- ألم في الزُّور مع وجع في الكتف الشمال وجع في الفم السفلي وجع في الظهر.
4- غثيان و رغبة في القيء.
5- نهجان غير معتاد مع مجهودات عادية.
6- عرق غزير ومتكرر دون مبرر.

 

وناشد عميد معهد القلب السابق، أن جميع الأعراض السابقة، تقتضي السرعة والتحرك السريع لإنقاذ القلب لأن كل ثانية قد تؤدي إلي تلف عضلة القلب وقد تودي بحياة المصاب، لأن عمل القسطرة التداخلية والدعامة الدوائية قد يعيد الأمور إلي نصابها وينقذ حياة الشخص.

 

وتابع شعبان، أن الأعراض الطفيفة جرس إنذار مبكر، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط والسكر والدهون والمدخنين والذين لهم تاريخ وراثي بالأزمة القلبية.

طرق الوقاية من الأزمات القلبية 

1- إنقاص الوزن

2- الإقلال من السكر

3- الإقلال من الأملاح

4- الإقلال من الدقيق الأبيض و من الأرز الأبيض

5- الامتناع عن التدخين

6- عدم مجالسة المدخنين

7- الإقلال من المسكنات

8- المشي يوميا 45 دقيقة مشي الهرولة

9- الاكتشاف المبكر للضغط والسكري والكولسترول والييطرة عليهم في المعدلات الصحية.

10- التحلي بالسكينة والرضا والتسامح وهدوء الأعصاب

الأزمات القلبية أعراض الأزمات القلبية عميد معهد القلب السابق القلب جمال شعبان

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