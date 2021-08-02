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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة والده بسبب الاختناق في أسيوط

صدى البلد

لقي طفل مصرعه وأصيب والده إثر تعرضهما للاختناق أثناء قيامهما بتطهير بئر صرف صحي داخل منزلهما بقرية الفيما بمركز الفتح بأسيوط.

 

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من النجدة بوفاة طفل وإصابة والده باختناق أثناء قيامهما بتطهير بئر صرف صحي بمنزلهما بقرية الفيما.

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علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وفاة " محمد. ع.  ح"  15 سنة، وإصابة والده "ع. ح. ح"، 55 سنة، بحالة اختناق وذلك إثر تطهير بئر صرف صحى داخل منزلهما بقرية الفيما. 

 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

طفل بئر صرف صحي أسيوط الفتح الإيمان اختناق

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