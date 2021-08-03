البحرين.. الوزراء يوافق على استحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

وافق مجلس الوزراء فى البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية والقانونية لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، وذلك تنفيذاً للأمر السامي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

ووفقاً لصحيفة الأيام يأتي استحداث هذا الوسام تقديراً للجهود الطيبة للأطباء والممرضين والطواقم الطبية وكذلك الذين استشهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية، والأشخاص الذين كانت لهم إسهامات وخدمات جليّة في الدعم المادي والمعنوي للكوادر الطبية.

استحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي يمثل امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم السامي للجهود المتواصلة لكافة الكوادر الوطنية بالصفوف الأمامية والجهات المساندة لها التي تميزت بالمثابرة والشجاعة والصبر على الصعاب ضمن الجهود الوطنية الجامعة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.