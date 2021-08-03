عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. الوزراء يوافق على استحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

البحرين
البحرين

وافق مجلس الوزراء فى البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية والقانونية لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، وذلك تنفيذاً للأمر السامي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

ووفقاً لصحيفة الأيام يأتي استحداث هذا الوسام تقديراً للجهود الطيبة للأطباء والممرضين والطواقم الطبية وكذلك الذين استشهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية، والأشخاص الذين كانت لهم إسهامات وخدمات جليّة في الدعم المادي والمعنوي للكوادر الطبية.

txt

تقترب من الـ 50 .. البحرين تسجل أعلى درجة حرارة منذ 25 سنة

txt

تبدأ من 32 ألف دينار.. أسعار لاند روفر رنج روفر سبورت 2021 في البحرين

استحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي يمثل امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم السامي للجهود المتواصلة لكافة الكوادر الوطنية بالصفوف الأمامية والجهات المساندة لها التي تميزت بالمثابرة والشجاعة والصبر على الصعاب ضمن الجهود الوطنية الجامعة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

البحرين ملك البحرين وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي وسام الاستحقاق الطبي الأمير سلمان بن حمد

ترشيحاتنا

بأسعار مختلفة.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في السعودية

%90 من المؤسسات الإفتائية والمراكز الإسلامية اتجهت نحو الرقمنة في عملها

لمدة 5 سنوات.. عائلة تربي 8 كلاب عملاقة في منزلها الصغير.. صور

شوبير يعلن بالأسماء المرشحين الأجانب للانضمام للأهلي

بعد ترحيبها بمشروع الشام الجديد .. إيران تتودد إلى مصر |خاص

التموين: الصناعات الغذائية أساس الأمن القومى الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

إصابة 11 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه أسيوط

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

شاهد... تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي | لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ