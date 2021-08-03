مصرع طالب فى حادث تصادم بشبين القناطر فى القليوبية

شهدت منطقة كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر فى القليوبية حادثا مأساويا حيث اصطدمت دراجة بخارية بأتوبيس ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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حبس 10 تجار مخدرات فى القليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد مصرع طالب فى تصادم دراجة نارية مع اتوبيس بمنطقة كفر شبين دائرة المركز.



انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف وتبين اصطدام دراجة نارية يقودها طالب يدعى " أ ح أ" 20 عاما فاصطدم باتوبيس بسبب السرعة ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية فى القليوبية، قرارا بتجديد حبس مستريح بنها الذي ألقي القبض عليه بمعرفة إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية.



ووجهت له تهمة الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من مواطنين، وتقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من ضحاياه.



وكانت النيابة العامة بقسم ثاني بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، استمعت إلى أقوال الضحايا وواجهت المتهم الذي أنكر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثاني بنها بتلقيه بلاغا من "أسماء.ا.م" وأخرين بتضررهم من المتهم، "أحمد.ع.م.س" وذلك لتحصله منهما على مبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر.



كشفت تحريات وحدتي المباحث الجنائية والأموال أن المتهم يتنقل بين قريته الشموت مركز بنها وسكنه بدائرة قسم ثان بنها وأكدت التحريات أن المتهم نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالي المبالغ المستولى عليه 4 ملايين جنيه وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم في تجارة المياه المعدنية والعصائر.



وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بنها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.



من ناحية اخري أمرت نيابة طوخ فى القليوبية بحبس 10 تجار مخدرات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجهم على عملائهم ، كما أمرت النيابة بحبس 7 عاطلين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وبيضاء 4 أيام أيضا على ذمة التحقيق.



وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا مفادها قيام حملة أمنية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة طوخ على المناطق والبؤر الإجرامية لضبط العناصر الاجرامية وحائزي المواد المخدرة أسفرت عن ضبط 5 مدمنين مخدرات والقبض على 10 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة.



كما تم ضبط القبض أيضا على 7 مسجلين خطر ضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية و2 سلاح ابيض عبارة عن سنجة ومطواه ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية متنوعة ، وكذلك ضبط 1 مراقب هارب وتمكنت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7125 حكما قضائيا متنوعا.