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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ: مدينة "سايلو فودز " قلعة صناعية للغذاء تساهم في إنخفاض الأسعار

النائب محمد الرشيدي،
النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، معتبرا أن هذا  المشروع  قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية والتي تدر عملة صعبة، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية ، حيث تقع على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة انتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.


وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن هذا المجمع الصناعي يعد نموذجا يحتذى به لمفهوم سلاسل الإمداد الحديثة حيث يشمل كل العمليات في مكان واحد، بجانب أنه لا يتوقف عند إنتاج المواد الغذائية فقط وإنما يمتد أثره ليحقق كافة مناحي التنمية من توفير فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة.

 

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أشرف رشاد: سايلو فودز صرح صناعي عملاق يعزز الأمن القومي الغذائي

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الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"بمدينة السادات| شاهد

 


وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع  المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات حلم تحقق بعد حوالي 4 سنوات من العمل، وذلك في إطار خطة القيادة السياسية لرفع التنمية الصناعية داخل مصر، مشيدا بما تم مناقشته خلال حفل الافتتاح بالتنسيق بين وزراء الصناعة والصحة والتموين والتربية والتعليم بشأن توفير احتياجات التغذية المدرسية طلاب المدارس في المراحل المختلفة بما يحقق أهداف بناء الشاب المصري بصورة جيدة تساهم فى تنشأته على مستوى عال من الكفاءة البدنية.


ولفت النائب إلى أن الرئيس السيسي وجه بحل ومعالجة الملفات الشائكة التي يعاني منها ملايين المصريين من قضايا الصحة الانجابية والنمو السكاني وعلاج السمنة المفرطة،مشيرا إلي أن الرئيس حريص على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وصحة جيدة لهم.شيرا إلي أن الرئيس حريص على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وصحة جيدة لهم.

محمد الرشيدي مجلس الشيوخ سايلو فودز السادات محافظة المنوفية المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي

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