هند صبري تشارك جمهورها بـ صور جديدة ..شاهد

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها، بعدة صور لها من خلال حسابها عبر الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى “زى القمر - جميلة - ربنا يحميكى”.

وكانت هند صبري، شاركت في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.



وقرر صناع مسلسل "هجمة مرتدة " ان يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وكتب في نهاية تتر الجزء الأول ؛ إلى اللقاء في" هجمة مرتدة 2" من ملف المخابرات.