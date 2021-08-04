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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملعقة من الكركم يوميا تمنحك فوائد غير متوقعة

كركم
كركم

إذا كنت ترضعين طفلك فيجب أن يضمن نظامك الغذائى ملعقة على الأقل يوميا من الكركم إليك أبرز فوائد تناوله للنساء  المرضعات إليك أبرز فوائده  وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

 1. يعالج اكتئاب

 تعتبر فترة الرضاعه فترة حرجة للأم المرضعة  لأن النساء بعد الولادة  أكثر عرضة للإصابة بإضطرابات عقلية مثل الاكتئاب ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على كل من الأم والطفل.

 يمكن أن يحدث اكتئاب ما بعد الولادة في حوالي 10-20 في المائة من النساء 

وتمنح الأم الحامل ملعقة من الكركم يوميا فوائد غير متوقعه لإحتواء الكركم على مركبات الكركمين التى تعمل  كمضادة للاكتئاب .

 يمكن أن يساعد الكركم على إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين والتى قد تقلل من أعراض الاكتئاب بعد الحمل

 2. يقلل من علامات التمدد

 يستخدم الكركم إلى وعلاج مشاكل الجلد ، بما في ذلك مشاكل الجلد المرتبطة بالحمل مثل علامات التمدد.

 يحتوي الكركم على خصائص تساعد التئام الجروح وتعمل كمضادات للألتهابات 

يمكن أن يساعد الكركم في تحسين الدورة الدموية  وتعزيز التئام الجروح وبناء الأنسجة ، وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل علامات التمدد.

 3. يعزز الرضاعة

 يُعرف الكركم باسم عشب galactagogue  الذى يعزز الرضاعه و قد يساعد الكركمين الموجود في الكركم على تحسين إمداد الدم ، ويعالج قنوات الحليب المسدودة وبالتالي يعزز إنتاج الحليب.

 4. الكركم يمنع التهاب الثدي 

التهاب الثدي  حالة شائعة عند النساء المرضعات وتتميز بالتهاب أنسجة الثدي مما يسبب آلام الثدي والتهاب وتورم وانسداد قناة الحليب وتعمل مضادات الالتهاب فى الكركم كمضاد فعال للألتهابات وتعزيز إدرار اللبن.

 

الكركم ملعقة من الكركم يوميا إلى وعلاج مشاكل الجلد الكركم و تحسين الدورة الدموية الكركم يمنع التهاب الثدي

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