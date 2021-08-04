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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكالمة بالسجن تكشف تفاصيل حالة المعتقل السعودي خالد الدوسري

خالد الدوسري
خالد الدوسري

كشف اتصال تليفوي، جمع محامي المعتقل السعودي خالد الدوسري مع إدارة السجن بأمريكا، الوضع الصحي والذهني للشاب المعتقل بعد انقطاع الاتصال به وتوقف الزيارات معه بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لشبكة "الحدث"، حسب المكالمة، فإن الحالة الصحية للمعتقل خالد الدوسري جيدة، وأنه متماسك ذهنيا وليس لديه أي مشاكل مع السجناء الآخرين.

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وعكست فحوى المكالمة إلى موافقة إدارة السجن على إضافة رقم محامي الدوسري للقائمة لديهم للتواصل بينه والشاب المعتقل.

حقيقة الإصابة بكورونا

وقال محاميه سعود بن قويد، إنه تواصل مع إدارة السجن المعتقل فيه خالد الدوسري للاطمئنان عليه ومتابعة وضعه الصحي، حيث أفادوا بعدم إصابته بكورونا منذ بداية الجائحة، وأن فحصه يتم بشكل مستمر.

وأضاف أنه سيكون هناك اتصال دوري مع إدارة السجن لمتابعة الحالة الصحية لخالد للاطمئنان عليه.

يُذكر أن الدوسري، وهو مبتعث للدراسة في الولايات المتحدة منذ عام 2008، اعتُقل قبل 10 سنوات، بتهم محاولة تفجير منزل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وتفجير ملاهٍ وسدود أمريكية، وتقلصت إلى تهمة واحدة؛ هي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

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