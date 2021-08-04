موعد ومكان تشييع جثمان الفنانة فتحية طنطاوي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، تشييع جثمان الفنانة فتحية طنطاوي، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.



ونعت النقابة - في بيان لها - وفاة الفنانة فتحية طنطاوي، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على إثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر، لتفارق الحياة منذ ساعات.



وبدأت الفنانة القديرة فتحية طنطاوي مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون لتؤدى أدوارا ثانوية مساعدة.



وشاركت الراحلة في أفلام "ديل السمكة" وفيلم "الطوق والأسورة"، وفيلم "دم الغزال" ، كما شاركت في مسرحيات "انتهى الدرس يا غبي" مع محمد صبحي عام 1975 ، ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) عام 1990، و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، وقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميا.