عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نشرة أخبار العالم.. بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة.. تطور جديد في حادث اختطاف سفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بعد ارتكابه جرائم تحرش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن حاكم نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل بعد تقرير صادر عن مكتب المدعي العام في نيويورك وجد أن كومو تحرش جنسيًا بعدة نساء.

لبنان.. أول تعليق من حسن نصر الله على أحداث خلدة

علَّق حسن نصر الله أمين عام حزب الله في لبنان على أحداث خلدة التي وقعت مؤخرا بين عناصر الحزب وعشائر عربية، جنوبي العاصمة بيروت.

بريطانيا تعلن انتهاء حادث اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية في بريطانيا انتهاء حادث الاختطاف المحتمل لناقلة نفط يوم أمس الثلاثاء، قبالة سواحل الإمارات.

نانسي بيلوسي تطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بسبب التحرش

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حاكم نيويورك، أندرو كومو بالاستقالة، بسبب اتهامه بالتحرش جنسيا بـ11 امرأة.

تعليق جديد من إيران بشأن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

حذرت إيران مما وصفته بـ "التمهيد لمغامرة"، يتم الإعداد لها، وذلك في تعليق جديد بعد أنباء عن احتجاز سفينة قبالة سواحل دولة الإمارات والهجوم على عدد من السفين في مياه الخليج.

وفد سعودي قد يزور إيران لهذا السبب

قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، إن وفدا من المملكة العربية السعودية، سيزور إيران؛ لحضور مراسم أداء الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية.

تقرير: الرئيس السيسي نجح في استعادة دور مصر الإقليمي

ذكر تقرير حديث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في استعادة الدور الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد ما اهتزت المكانة الدبلوماسية للقاهرة لسنوات قليلة في أعقاب عام 2011.

رشاد حسين.. أول سفير مسلم في إدارة بايدن

بات المحامي رشاد حسين، أول مسلم قد يشغل منصب سفير الولايات ‏المتحدة الأمريكية للحرية الدينية؛ بعدما رشحه الرئيس جو بايدن للمنصب الدبلوماسي، وسط علامات استفهام حول القرار.

جرحى في انفجار قرب منشأة عسكرية بالعاصمة الأفغانية كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية بإصابة عدة أشخاص في انفجار قنبلة بالعاصمة كابول 
صباح اليوم الاربعاء.

أمريكا ترفض وصف أحداث تونس بالانقلاب

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية وصف ما جرى في تونس بالانقلاب، وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة بعد القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الجزائري ونظيرته الليبية

تلقى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

اخبار العالم حاكم نيويورك بايدن اختطاف سفينة الفجيرة الامارات خليج عمان

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| رحيل الفنانة فتحية طنطاوي.. شائعات وفاة أحمد السقا تنتشر

السعودية.. القبض على مصاب بكورونا يتجول في مجمع تجاري

صحف الإمارات اليوم: الجزائر تحرك المياه الراكدة بملف سد النهضة..إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران.. وهان الصينية في مرمى كورونا مرة أخرى.. والولايات المتحدة تحقق هدف بايدن في التلقيح

ترشيحاتنا

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين بـ12

إسرائيل تطالب مجلس الأمن بإصدار إدانة شديدة اللهجة لإيران

نماذج ملهمة.. «جيهان» هزمت إعاقتها وفازت ببطولات في رفع الأثقال وألعاب القوى.. شاهد

حرب الإعلامي والفنان .. حكاية الأزمة بين محمد رمضان وعمرو أديب

بسيلي: صومعة أبو صوير تسع 30 ألف طن بتكلفة 150 مليون جنيه

أخبار التكنولوجيا| انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدم بعد شرائه بأيام.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

ينحرف بشدة.. مَيَلَان لـ عقار جديد يثير الذعر في الإسكندرية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ