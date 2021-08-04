نشرة أخبار العالم.. بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة.. تطور جديد في حادث اختطاف سفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بعد ارتكابه جرائم تحرش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن حاكم نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل بعد تقرير صادر عن مكتب المدعي العام في نيويورك وجد أن كومو تحرش جنسيًا بعدة نساء.

لبنان.. أول تعليق من حسن نصر الله على أحداث خلدة

علَّق حسن نصر الله أمين عام حزب الله في لبنان على أحداث خلدة التي وقعت مؤخرا بين عناصر الحزب وعشائر عربية، جنوبي العاصمة بيروت.

بريطانيا تعلن انتهاء حادث اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية في بريطانيا انتهاء حادث الاختطاف المحتمل لناقلة نفط يوم أمس الثلاثاء، قبالة سواحل الإمارات.

نانسي بيلوسي تطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بسبب التحرش

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حاكم نيويورك، أندرو كومو بالاستقالة، بسبب اتهامه بالتحرش جنسيا بـ11 امرأة.

تعليق جديد من إيران بشأن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

حذرت إيران مما وصفته بـ "التمهيد لمغامرة"، يتم الإعداد لها، وذلك في تعليق جديد بعد أنباء عن احتجاز سفينة قبالة سواحل دولة الإمارات والهجوم على عدد من السفين في مياه الخليج.

وفد سعودي قد يزور إيران لهذا السبب

قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، إن وفدا من المملكة العربية السعودية، سيزور إيران؛ لحضور مراسم أداء الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية.

تقرير: الرئيس السيسي نجح في استعادة دور مصر الإقليمي

ذكر تقرير حديث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في استعادة الدور الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد ما اهتزت المكانة الدبلوماسية للقاهرة لسنوات قليلة في أعقاب عام 2011.

رشاد حسين.. أول سفير مسلم في إدارة بايدن

بات المحامي رشاد حسين، أول مسلم قد يشغل منصب سفير الولايات ‏المتحدة الأمريكية للحرية الدينية؛ بعدما رشحه الرئيس جو بايدن للمنصب الدبلوماسي، وسط علامات استفهام حول القرار.

جرحى في انفجار قرب منشأة عسكرية بالعاصمة الأفغانية كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية بإصابة عدة أشخاص في انفجار قنبلة بالعاصمة كابول

صباح اليوم الاربعاء.

أمريكا ترفض وصف أحداث تونس بالانقلاب

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية وصف ما جرى في تونس بالانقلاب، وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة بعد القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الجزائري ونظيرته الليبية

تلقى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.