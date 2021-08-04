تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الجزائري ونظيرته الليبية

تلقى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت صحيفة “النهار أونلاين” الجزائرية، أن المكالمة تناولت العلاقات الثنائية بين الجزائر وطرابلس، وآفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا.

وقال لعمامرة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تلقيت اتصالاً هاتفياً للتهنئة من الزميلة والأخت نجلاء المنقوش، وزيرة الشقيقة،عبرنا خلاله عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الأخوية. كما تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها”.

وأجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، زيارة إلى ليبيا، أمس لمواصلة الحوار مع الأطراف الليبية حول عملية الاستقرار والانتقال المؤسسي بقيادة الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الإيطالية إن الزيارة تهدف إلى التأكيد على التزام جميع الأطراف الليبية بتحقيق تقدم ملموس نحو بعض الأهداف الرئيسية، على رأسها إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر، وتنفيذ وقف إطلاق النار، واعتماد الميزانية الموحدة و إجراء المصالحة الوطنية، فضلا عن التباحث معمقا في بعض المبادرات العديدة الجارية من أجل تعزيز واسع النطاق للشراكة الثنائية.

وأوضحت الخارجية الإيطالية أن تلك الزيارة هي الخامسة للوزير الإيطالي، مما يعكس حرص إيطاليا على تحقيق الاستقرار الذي شهد خطوة مهمة إلى الأمام بإعادة فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة.