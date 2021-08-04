الدوري المصري.. صدام قوي بين بيراميدز والإسماعيلى بالدفاع الجوى اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز فى مواجهة قوية اليوم، الأربعاء، عندما يستضيف الإسماعيلى فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.





ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه تاكيس جونيس إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل استمرار المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدورى الممتاز.





وفى المقابل، يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج الجيدة التى يحققها الفريق تحت قيادة مدربه إيهاب جلال خلال الموسم الكروى الجاري.





ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بينما يقع الإسماعيلى فى المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة.





وأعلن تاكيس جونيس المدير الفنى لبيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلى اليوم، والتى ضمت كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - محمود وادي.

ويغيب عن القائمة، إسلام عيسى للإيقاف وأحمد الشناوي للإصابة، والثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال للحصول على راحة إضافية بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي.

وقرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح ثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وأسامة جلال وإبراهيم عادل راحة إضافية بعد العودة مؤخرا من طوكيو مع المنتخب الأولمبي.