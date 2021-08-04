عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري.. صدام قوي بين بيراميدز والإسماعيلى بالدفاع الجوى اليوم

بيراميدز والإسماعيلي
بيراميدز والإسماعيلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز فى مواجهة قوية اليوم، الأربعاء، عندما يستضيف الإسماعيلى فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.



ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه تاكيس جونيس إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل استمرار المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدورى الممتاز.



وفى المقابل، يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج الجيدة التى يحققها الفريق تحت قيادة مدربه إيهاب جلال خلال الموسم الكروى الجاري.



ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بينما يقع الإسماعيلى فى المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة.



وأعلن تاكيس جونيس المدير الفنى لبيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلى اليوم، والتى ضمت كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - محمود وادي.

 

ويغيب عن القائمة، إسلام عيسى للإيقاف وأحمد الشناوي للإصابة، والثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال للحصول على راحة إضافية بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي.

 

وقرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح ثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وأسامة جلال وإبراهيم عادل راحة إضافية بعد العودة مؤخرا من طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

نادي بيراميدز الاسماعيلي مباراة بيراميدز والإسماعيلي الدوري المصري رمضان صبحي إيهاب جلال تاكيس جونيس

ترشيحاتنا

بشير عبد الفتاح : توفير الغذاء أمن قومي يمنع تحكم الدول الكبرى فى القرار المصري

حكم الاقتراض للاشتراك في ناد رياضي

مقدمو التمويل الاستهلاكي يواجهون غرامة 100 ألف جنيه حال ارتكاب هذه المخالفة

رياضة وفطائر.. بريطاني يكشف سر عمره الطويل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز

الدوري المصري.. صدام قوي بين بيراميدز والإسماعيلى بالدفاع الجوى اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

الصور الأولي..وصول أيفر جيفين ميناء فيلكسستو ببريطانيا بعد تفريغ حمولتها

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بترقية وزير مفوض و18 مستشارا تجاريا

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

التعليم: لن ندلي بتصريحات عن درجات طلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ