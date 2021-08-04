المشدد 3 سنوات لرجل أعمال زور رخصة سيارة مخصصة لذوي الهمم بالقليوبية

قضت محكمة جنايات الخانكة في القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف السباعى وأحمد خليفة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لرجل أعمال وصاحب مكتب استيراد وتصدير لقيامه بتزوير وقيادة سيارة مخصصة لذوى القدرات الخاصة "إفراج جمركى" كما أمرت بمصادرة السيارة المضبوطة وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها ضد صاحب الاحتياج الخاص مالك السيارة للتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك.

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وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن هذه النوعية من السيارات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، لا يقودها إلا مالكها ويكون عليها حظر البيع، إلا أن المتهم قام بالتزوير فى المحررات الرسمية ورخصة القيادة الخاصة بالسيارة.



وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قام بإلغاء الشرطين "وهما حظر البيع ولا يقودها إلا مالكها" حتى تظهر بالشكل العادى، وتهرب من الجمارك الخاصة بها والرسوم وفقا للمادة 77 والمادة 78 من قانون الجمارك المعدل لسنة 20، وأن هذا الحكم جاء بمثابة رد رادع لكل من تسول له نفسه إمكانية التلاعب بالقانون وإهدار حقوق الدولة وكسب مستحقات ليست مخصصة له.



من ناحية اخري القت أجهزة أمن القليوبية، القبض على عاطل بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية لاتهامه بإشعال النيران في محيط منزل بالقرية بسبب الخلاف على ملكيته خلال وجود ربة منزل وابنها الشاب بداخله.



وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والاستعلام عن حالة المصابين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا بالواقعة من مركز شرطة القناطر الخيرية وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين شراء"محمد ر"، بالمعاش منزل بقرية البرادعة مركز القناطر من أقارب له وأقارب زوجته بعقود رسمية مسجّلة بالشهر العقاري إلا أن المتهم "أحمد. م. ع. ح" الشهير بـ"أحمد حمام" قام بالتهجم على المنزل واشعال النيران به مما دعا صاحب المنزل إلى اللجوء للشرطة والجهات القضائية وتحرير المحضر 7337 مركز شرطة القناطر وتولت النيابة التحقيق .



من ناحية اخري كعادته يوميا يخرج محمد عماد من منزله بعزبة أسما التابعة لميت حلفا بدائرة مركز شرطة قليوب فى القليوبية للعمل على التروسيكل الخاص به بحثا عن الرزق ولقمة العيش حتى يستطيع الانقاق على اسرته ووالدته ولم يدرى ان القدر سطر له هذه النهاية الماساوية على يد أحد البلطجية حيث قاموا باطلاق الرصاص عليه لسرقته وفروا هاربين.



من ناحية اخرى شيع الاهالى جثمان المتوفى محمد عقب صلاة المغرب اليوم بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتوقيع الكشف الطبى على المتوفى.



وسادت حالة من الحزن بين الجميع وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى صفحات نعى المتوفى داعين له بالرحمة والمغفرة.

من ناحية اخرى شيع اهالى المجنى عليه جثمان وسط حالة من الحزن اصابت اسرته مطالبين بسرعة ضبط المتهمين فى الواقعة والقصاص العادل منهم .



وقال أحد الأهالى ان محمد كان شاب على خلق اتربى يتيم وكان فى انتظار مولوده الاول بعد شهر حيث انه حديث الزواج ، مضيفا ان المتوقى كان مسئول عن اسرته واخواته حيث يخرج للعمل على التروسيكل للانفاق على أسرته.



وتكثف الأجهزة الأمنية فى القليوبية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة محمد عامل بمنطقة نزلة باسوس التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مصابا بطلق نارى من فرد خرطوش بالرأس وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بإعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح، وسرعة ضبط المتسبب بالواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بنزل باسوس من الطريق الدائرى دائرة المركز مصابا بطلق خرطوش بالرأس.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد ع ع" 22 سنة عامل مقيم بمنطقة عزبة أسما التابعة لميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب تلقى طلقة خرطوش بالرأس تسبب فى وفاته على الفور وتبين سرقة هاتفه المحمول.