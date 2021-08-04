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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات في القدم تدل على ارتفاع السكر في الدم.. تعرف عليها

اعراض السكري
اعراض السكري

إذا كنت مصابًا  بداء السكري ، فإن وجود الكثير من السكر في  الدم  لفترة طويلة يمكن أن يسبب بعض المضاعفات الخطيرة ، بما في ذلك  مشاكل القدم .

 

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كيف يمكن أن يؤثر مرض السكري على قدمي؟

 يسبب مرض السكري مشكلتين يمكن أن تؤثر على قدميك:


مرض سكري عصبي

يمكن أن يتسبب مرض السكري غير المنضبط في إتلاف أعصابك، إذا كنت تعاني من تلف الأعصاب في ساقيك وقدميك ، فقد لا تشعر بالحرارة أو البرودة أو الألم هناك. يسمى هذا النقص في الشعور " الاعتلال العصبي السكري الحسي ".

 إذا لم تشعر بجرح أو ألم في قدمك بسبب الاعتلال العصبي ، فقد يزداد الجرح سوءًا ويصاب بالعدوى، وقد لا تعمل عضلات قدمك بشكل صحيح بسبب تلف أعصاب العضلات.

أمراض الأوعية الدموية الطرفية


يؤثر مرض السكري أيضًا على تدفق  الدم ،وبدون تدفق دم جيد ، يستغرق الأمر وقتًا أطول للشفاء من القرحة أو الجرح، يسمى ضعف تدفق الدم في الذراعين والساقين "مرض الأوعية الدموية المحيطية".

 إذا كنت تعاني من عدوى لا تلتئم بسبب ضعف تدفق الدم ، فأنت معرض لخطر الإصابة بالقرحة أو  الغرغرينا  (موت الأنسجة بسبب نقص الدم).



عدوى فطرية للأظافر

قد يتغير لون الأظافر المصابة بالفطر (بني مصفر أو معتم) وسميكة وهشة وقد تنفصل عن بقية أظافرك في بعض الحالات ، قد ينهار أظافرك، يمكن أن تساعد بيئة الأحذية المظلمة والرطبة والدافئة على نمو الفطريات. 


 كما يمكن أن تؤدي إصابة ظفرك أيضًا إلى عدوى فطرية، يصعب علاج التهابات الأظافر الفطرية، وتتوفر الأدوية  المطبقة على الظفر ، لكنها تساعد فقط عددًا صغيرًا من مشاكل الأظافر الفطرية، قد تحتاج إلى دواء من الطبيب المختص.

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