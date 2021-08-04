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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل لبناني: موقف الدولة حول انفجار المرفأ كارثي و70 ألفا خسروا وظائفهم

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت

قال سمير عطا الله الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إن الجميع فى لبنان سعيد بأن مصر عادت بقوة للعالم العربي .


وأضاف الكاتب و المحلل السياسي اللبناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع فى لبنان حتى اليوم يبحث عن المتسبب فى انفجار مرفأ بيروت، وأن الشارع اللبنانى يتألم لما حدث حتى اليوم. 


ولفت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إلى أن بيروت عاصمة الطوائف اللبنانية وليس عاصمة الشعب اللبناني، وأن البحث عن المتسبب فى الانفجار أمر صعب، وتساءل: " من اين نطلب العدالة و الدولة متهمة فى أزمة مرفأ لبنان؟.


وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ضعيفة ولا نتوقع منها الكثير، وجميع الدولة مسؤولة عن انفجار بيروت، وكشف أن البحث عن القتل كبير.


وكشف أن الرئيس اللبنانى من المؤكد أنه غير مسئول عن التفجير، وأنه أعلن الاستعداد للشهادة، أمام المحقق فى القضية، معلقًا : " موقف الدولة اللبنانية حول انفجار مرفأ لبنان كارثي" وأكثر من 70 ألف موظف خسروا وظائفهم .


ولفت إلى أن التفجير الذى حدث كان صعبًا للغاية، و أصوات الإحتجاجات فى لبنان وصلت إلى المحيط الهندي.

وكشف أن هناك مشكلات كثيرة تواجه المواطنين فى لبنان، فهناك مشكلات اقتصادية وأمنية كثيرة.
وأكد أن الطبقة السياسية فى لبنان تتحدث عن ما حدث فيها من مشكلات وأزمات كأنه شاي أو آيس كريم.

 

لبنان انفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت انفجار الشارع اللبنانى

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