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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 30 طن خامات فاسدة تستخدم فى تصنيع منتجات الألبان داخل مصنع بالبجيرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 30,07 طن "ملح طعام – فلورمالين خام" معبأة داخل أجولة وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى وتشكل خطر على الصحة العامة ، تمهيداً لإستخدامها فى تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة . 
 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

الغش التجاري الامن العام شرطة التموين صحة المواطنين الألبان مجهولة المصدر الغش الغذائي منتجات الألبان

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