الأعمال المنزلية تنهي حياة عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقي عامل ثلاثيني مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء إعماله بعض الأعمال المنزلية بمنزله في مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حيث لامست يداه أحد الأسلاك العارية بالمنزل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى دار السلام المركزي، يفيد بوصول المدعو (أحمد. ش. ا - ٣٠ سنه - عامل - ويقيم دائرة مركز دار السلام)، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وبسؤال والد المتوفي المدعو (شحاته. ا. ع - ٦٣ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء إعمال نجله المذكور بعض الأعمال المنزلية لامست يداه أحد الأسلاك العارية بالمنزل؛ ما تسبب في وفاته في الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.