زي الأفلام الأجنبية.. محمد هنيدي يشوق متابعيه لفيلم الإنس والنمس

روج الفنان محمد هنيدي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لفيلمه الجديدة الإنس والنمس.





ونشر محمد هنيدي بوستر الفيلم وعلق قائلة "الحمد لله خلصنا العرض الخاص .. ان شاء الله الفيلم يعجبكم .. بنقدملكم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة زي الأفلام الأجنبية بمستوي متطور وجديد وبقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة وللعيلة كلها .. ان شاء الله تشوفوه وتنبسطوا انتوا وصحابكم وأسرتكم".







فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يثمل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.