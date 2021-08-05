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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة التي تشنها مدير أمن القليوبية بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة وذلك لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين امام مدخل محطة مترو انفاق شبرا الخيمة وكوبري المشاة حيث تابع الهجان بنفسه إزالة الاشغالات والأكشاك المخالفة من المنطقة المحيطة.

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أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا فى إطار التنسيق الدائم والمستمر مع السيد مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.
جاءت الحملة بحضور  كل من اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبراالخيمة،  واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ونائبي رئيس حي شرق شبرا الخيمه  واللواء مروان حبيب مساعد مدير الامن والمقدم حسين الكيلاني مدير شرطه المرافق
كد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري هي مشروع قومي كبير سيحدث تغيير جوهري وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا  لتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر، الذي تشهده جميع القطاعات.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمركز شبين القناطر لتفقد جميع المشروعات الجاري تنفيذها بقري نوى ومنية شبين ضمن مبادرة حياه كريمة، وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات للانتهاء من المشروعات خلال الفترة المقبلة. 
واستهل المحافظ الجولة بتفقد مركز شباب قرية نوى والجاري تنفيذه على مساحة 3000 متر مربع بنسبة تنفيذ 30%، حيث التقى المحافظ بمهندسي الموقع وشدد على زيادة نسبة العمال والانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة .
وتابع المحافظ الجولة بزيارة الحالات المستحقة للحصول على منازل ضمن مبادرة" سكن كريم"  حيث تم عمل البحوث الميدانية من قبل مديرية التضامن الاجتماعي ومجلس مدينة شبين القناطر ومؤسسة حياة كريمة وسيتم البدء في تنفيذ أعمال البناء خلال أيام وتستهدف المبادرة تطوير منازل المواطنين المبنية بالطوب اللبن أو المسقوفة بالجريد، ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضي، لتحسين حياة المواطنين ووقف البناء على الأراضي الزراعية.
كما تفقد محافظ القليوبية أعمال الصرف الصحي بقرية نوى (محطة رفع الصرف الصحي بقرية نوى) بنسبة تنفيذ 10% وبتكلفة 43.6 مليون جنيه، كما تفقد مدرسة نوى التجريبية بنسبة تنفيذ 21% بتكلفة 7.6  مليون جنيه.
وتفقد محافظ القليوبية أيضا خلال الجولة مجمع خدمات بنوي حيث تم  تسليم الموقع فى 20 يونيو الماضي ومستهدف أن يقدم المجمع 7 خدمات للمواطنين وهي "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، التضامن الاجتماعي.

القليوبية حياة كريمة التنمية الشاملة شبرا الخيمة ازالة الاشغالات المشروعات الجاري تنفيذها

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