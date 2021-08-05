مع تجنب الفاست فود.. ثلاث محاور أساسية لفقدان الوزن.. تعرف عليها

دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن هناك ثلاث محاور لفقدان الوزن، الأول هو التشخيص الجيد، ومعرفة المريض من خلال مجموعة من الأسئلة والأسباب التي دفعته لزيادة الوزن وطبيعة العمل وتوقيته، والثاني هو تقديم مادة فعالة تخدم الحالة الصحية، والثالثة هي المتابعة الجيدة.

وأضافت "دعاء" خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنها ضد الطعام السريع، لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، موضحة أن الإحصائية الدولية تقول أن أكثر شريحة تعاني من زيادة الوزن هي فئة الشباب.

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة و في وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.

وأضافت أنها لا تقوم بمنع الأكل عن من يريدون التخسيس، ولكن تضع الأكل ولكن تعطى من يغلق الشهية، معلقة : “ هحط ليك الأكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل”.

وتابعت أن هناك إحدى السيدات كانت تريد خفض وزنها بشكل كبير، وكانت تبكي من أجل تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن زوجها يهددها إذا لم تخفض وزنها، سيقوم بتطليقها، معقبة: "وارد يكون بيحفز زوجته بهذا الأسلوب، ولكن هذا الأمر خطأ".

ولفتت إلى أن مريض السمنة يحق له تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العنب أو التين أو المانجو، معقبة: "ممكن ناكل مانجا أو عنب مرة في الأسبوع مش في اليوم".