عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل

مع تجنب الفاست فود.. ثلاث محاور أساسية لفقدان الوزن.. تعرف عليها

الدكتورة دعاء سهيل،
الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن هناك ثلاث محاور لفقدان الوزن، الأول هو التشخيص الجيد، ومعرفة المريض من خلال مجموعة من الأسئلة والأسباب التي دفعته لزيادة الوزن وطبيعة العمل وتوقيته، والثاني هو تقديم مادة فعالة تخدم الحالة الصحية، والثالثة هي المتابعة الجيدة.

 

وأضافت "دعاء" خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنها ضد الطعام السريع، لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، موضحة أن الإحصائية الدولية تقول أن أكثر شريحة تعاني من زيادة الوزن هي فئة الشباب.

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة و في وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.

 

وأضافت  أنها لا تقوم بمنع الأكل عن من يريدون التخسيس، ولكن تضع الأكل ولكن تعطى من يغلق الشهية، معلقة : “ هحط ليك الأكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل”.

 

وتابعت أن هناك إحدى السيدات كانت تريد خفض وزنها بشكل كبير، وكانت تبكي من أجل تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن زوجها يهددها إذا لم تخفض وزنها، سيقوم بتطليقها، معقبة: "وارد يكون بيحفز زوجته بهذا الأسلوب، ولكن هذا الأمر خطأ".

 

ولفتت إلى أن مريض السمنة يحق له تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العنب أو التين أو المانجو، معقبة: "ممكن ناكل مانجا أو عنب مرة في الأسبوع مش في اليوم".

فقدان الوزن التشخيص الجيد زيادة الوزن الطعام السريع السعرات الحرارية فئة الشباب

ترشيحاتنا

صادرات السيراميك والأدوات الصحية المصرية تسجل 89 مليون دولار خلال 5 أشهر

هل استخدام البوتكس لإزالة التجاعيد حلال؟ شاهد رد الإفتاء

ما الحكم في الإجهاض حفاظاً على صحة الأم؟ الإفتاء تجيب

عمران يودع الرقابة المالية وعبدالمعطي لتيسير الأعمال وعزام في انتظار القرار

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

ابنة أحمد راتب ترد على منتقدى صور والدها: عايزين تلموا لايكات تافهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

موعد مباراة يد منتخب مصر على الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو

أول تعليق من اتحاد اليد على خسارة مصر وضياع حلم نهائي الأولمبياد | خاص

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ابنة أحمد راتب ترد على منتقدى صور والدها: عايزين تلموا لايكات تافهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ