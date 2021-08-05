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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: وفيات كورونا تصل إلى ذروتها في أفريقيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو

صدى البلد

قالت منظمة الصحة العالمية إن وفيات كورونا سجلت ذروة قياسية في أفريقيا، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، لتسجل بذلك أعلى حصيلة، منذ ظهور الوباء.


وأضافت المنظمة - في تقرير لها استنادا إلى مكتبها الإقليمي بأفريقيا، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل أكثر من 6 آلاف و400 حالة وفاة بزيادة 2% مقارنة بالأسبوع السابق، حيث شكلت جنوب أفريقيا وتونس أكثر من 55% من الوفيات.


وأوضحت أن اتجاهات وفيات كورونا تتزايد في 15 دولة أفريقية، كما سجلت 12 دولة معدلات وفاة أعلى من المتوسط الأفريقي البالغ 2.5% خلال الشهر الماضي.


ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه مع أكثر من 172 ألف حالة وفاة، فإن أفريقيا تمثل أكثر من 4% من 4.2 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.


وأكدت أن قارة أفريقيا شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 19% إلى أكثر من 278 ألف حالة، واستحوذت جنوب أفريقيا على 29% من الحالات.


وأشارت إلى أن 22 دولة أفريقية شهدت ارتفاعا للحالات بنسبة تزيد على 20% لمدة أسبوعين على الأقل، لافتة إلى أنه تم العثور على متغير دلتا شديد القابلية للانتقال في 29 دولة أفريقية، كما تم اكتشاف متغير “ألفا” في 39 دولة، ومتغير “بيتا” في 35 دولة.


ونوهت إلى أن أكثر من 12 مليون جرعة من لقاحات كورونا وصلت إلى أفريقيا من مرفق “كوفاكس”، حيث شهد الأسبوعان الأخيران من شهر يوليو ارتفاعا بحوالي 12 ضعفا في عمليات التسليم عن النصف الأول من الشهر.


وتابعت المنظمة أن بلدان القارة الأفريقية تلقت حتى الآن 91 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم تطعيم حوالي 24 مليون شخص بما يعادل 1.7% فقط من السكان.


ولفتت إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 183 مليون جرعة إضافية حتى يمكنها تلقيح 10% من سكانها بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وما يصل إلى 729 مليون جرعة لتطعيم 30% من سكان القارة بشكل كامل بنهاية العام الجاري.

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