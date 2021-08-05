جوجل تلغى أهم ميزات الأمان لمتصفح كروم.. لهذا السبب

تجرى شركة جوجل Google، تغييرا جذريا على إحدى ميزات الأمان الأساسية الخاصة بمتصفح الويب الشهير كروم Chrome.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، يسمح آخر تحديث تجريبي من متصفح كروم، لشركة جوجل باختبار استقرار الميزات الجديدة قبل إطلاقها، حيث قامت عملاقة التقنية بإلغاء رمز موقع الويب الآمن.

وكما هو الحال، عندما ينتقل المستخدم إلى موقع ويب آمن داخل متصفح كروم، يظهر رمز قفل مغلق بجوار المربع متعدد الاستخدامات أو ما تسميه جوجل شريط العناوين أو شريط البحث، وقد تم تصميم هذا المؤشر الصغير للسماح لمستخدمي متصفح الويب بمعرفة وقت انتقالهم إلى موقع آمن يدعم بروتوكول HTTPS.

وذكرت مدونة الأمان Bleeping Computer، بإن أحدث إصدار تجريبي من كروم يلغي ميزة الأمن تلك، وعندما ينتقل مستخدمي الإصدار التجريبي beta 93 من متصفح جوجل، إلى أحد المواقع التي تستخدم HTTPS (أمان الاتصال)، لم يعد يظهر رمز القفل المعتاد.

جوجل تلغى أهم ميزات الأمان بـ كروم



ويعد هذا التغيير الأمني ​​المفاجئ، ليس قرار جديد من جوجل لإزالة ميزة الحماية والأمن لمتصفحها، ولكن بدلا من ذلك، تم إجراء التغيير لأن نسبة كبيرة من المواقع على الإنترنت أصبحت تعمل بشكل آمن حاليا.



وإذا كان موقع الويب لا يدعم اتصال HTTPS غير آمن، سيتم إخطار مستخدمي كروم من خلال عرض تحذيرا بوضع ملء الشاشة يوضح بأن الموقع لا يستخدم البروتوكول الآمن، بالإضافة إلى التسمية غير آمنة، كما هو الحال حاليا.

وإذا كانت من مستخدمي أحد الإصدار التجريبية من متصفح كروم، إليك كيفية اختبار ميزة الأمان المعدلة من جوجل:

الخطوة الأولى: داخل شريط العناوين، انسخ ثم الصق الرابط التالي chrome: // flags.

الخطوة الثانية: بين إعدادات متصفح كروم ثم ابحث عن قسم "مؤشرات الأمان security indicators".

الخطوة الثالثة: تأكد من تغيير مؤشرات أمان الاتصال المحدّثة في المربع متعدد الاستخدامات، من الوضع الافتراضي إلى التفعيل.

الخطوة الرابعة: بمجرد القيام بذلك، سيتعين عليك إعادة تشغيل متصفح كروم.

ويشار إلى أن جوجل ستقوم بطرح ميزات كروم الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بدءًا من 21 سبتمبر 2021.